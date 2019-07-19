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京阿尼縱火男「40公升汽油灑在樓梯」斷70人後路！　傳員工衝回救原稿被燒死

記者田暐瑋／綜合報導

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭惡意縱火，已確定33人喪生、35人輕重傷，是平成時代以來傷亡最慘烈的縱火案。嫌犯在樓梯間潑灑了40公升的汽油，加上內部裝潢結構難以逃生，另有消息指出，大部分死者都是為了衝回火場搶救如同孩子般的珍貴原稿，才不幸喪生。

京阿尼是一棟3層樓的鋼筋水泥建築，據《NHK》報導指出，一般火災約是1000度，但京阿尼火場卻是1500度，火場溫度過高也是逃生困難原因之一。此外，有日媒分析京阿尼內部平面圖，每層樓的坪數不大，加上每層樓都有設置螺旋階梯，樓梯的寬度約為1公尺，推測極有可能是在火災發生當下，員工恐慌爆衝，導致一群人在樓梯間被堵住無法動彈的狀況，擁擠動線及螺旋式階梯對於逃生來說相當不便。

▲京阿尼內部。（圖／翻攝自微博／達志影像／美聯社）

▲京阿尼內部。（圖／翻攝自微博）

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41歲的嫌犯事先在附近的加油站買好2桶20公升汽油，部分潑灑在逃生通道口以及樓梯間，當火一點燃，螺旋式階梯的構造能讓火勢一口氣迅速擴散，逃生動線全被熊熊烈火淹沒，由於一般的防火裝置並無法撲滅因汽油燃燒而發生的火災，可見嫌犯計畫縝密及手段之兇殘。更有網路消息指出，死者大部分都是為了搶救原稿作品，才會來不及逃生，當場被活活燒死，但真實性並未商榷。

▲京阿尼內部。（圖／翻攝自微博／達志影像／美聯社）

▲京阿尼內部。（圖／翻攝自微博）

《朝日新聞》報導，日本火災學會名譽會員、東京理科大學大學院名譽教授菅原進一推測，現場可能發生「爆燃現象」，導致火舌與濃煙快速擴散到整棟建築；菅原進一解釋，汽油揮發性較高，如果潑灑汽油，室內會立刻充滿揮發氣體，一點火，火焰將迅速擴散到樓梯間等空間，也可能衝破玻璃窗，此時空氣大量進入室內，將更加劇燃燒。菅原進一補充說，如果京都動畫工作室1樓真的發生「爆燃現象」，那麼在2、3樓的人員幾乎沒有逃生時間。

京都消防局晚間說明，在33名罹難者中，有2人在1樓辦公室被發現、11人在2樓工作室被發現，其餘20具遺體都是在3樓樓梯間通道、通往屋頂的門前被尋獲。消防人員上到屋頂時，屋頂門為關閉狀態，但並未上鎖，仍可從外面開啟。

遭縱火的工作室建築面積約700平方公尺，大部分燒毀。警方事後在距離火場約100公尺外的一處場所拘留一名41歲男子，涉嫌在建築1樓入口處潑灑易燃液體並點火，釀成整起悲劇。

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京阿尼, 京都動畫, 京阿尼火災, 京都, 日本

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