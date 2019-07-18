吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔爆出不倫戀後，經紀公司以「全面停工」做出處分，為事件做止血，臉書上也除了最一開始的親筆道歉信外，便再也沒有發文。不過吳宗憲在18日的節目中卻脫口謝忻最新發文的內容，旁邊來賓一聽，只能面露尷尬苦笑。

吳宗憲在18日播出的《小明星大跟班》意外爆料，錄製該集的當天一早滑了下社群網站，看到謝忻PO了篇新貼文，寫道：「hopeless romantic.」被翻譯成「無助的浪漫」，當下來賓之一的安妮露出苦笑，Sandy則是尷尬說：「我要把你的臉書關掉！你這樣越來越像曹大哥（曹西平）。」

▲吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



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憲哥自認是「藝能界的公道伯」，之前對阿翔和謝忻婚外情提出處理建議，也邀請謝忻上節目，不過當事人未答應，決定不再對藝人戀情發表意見，「謝忻的事情不要再問我，我第一時間給了最好的答案，當事人有自己的角度，所以不再搭理這件事。」

小甜甜透露，謝忻事後有在王少偉、王宇婕及她的群組中誠心道歉，「我們現在（關係）已經OK，沒有斷交。」事發後小甜甜已有一段時間沒看到謝忻，不知道謝忻現在的狀態，「我只知道她出國了，不清楚是不是去敘利亞，她出國整理心情。」

▲謝忻發文。（圖／翻攝自Facebook、IG／謝忻）