大胸網紅激怒房東！　被偷拍「不堪入目」閨房私密片傳出

記者田暐瑋／綜合報導

越南網紅娜娜（Võ Thị Ngọc Ngân）臉蛋姣好，身材火辣，先前包包與手機遭人劫走後，被威脅3億越南盾（約40萬台幣）贖金，否則將公布手機內的裸照及性愛影片。這次她又遇上惡房東，闖入家中偷拍，威脅要公開她閨房「不堪入目」的影片。

娜娜禍不單行，近日被房東控訴不好好照顧房間，把家裡弄得一團亂，氣得索性闖入娜娜房內，拍下裡面堆滿雜物、髒亂不堪的離譜景象，並公開放到網路上，要讓她的形象破滅，只見房內衣物散落一地，牆邊還堆滿一大袋垃圾，幾乎沒有能走路的地方。

▲娜娜身材火辣。（圖／翻攝自娜娜臉書）



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據悉，娜娜目前已被房東趕出門，事前押金也被沒收。娜娜的包包7個月前被人劫走後，便不斷收到威脅訊息要求3億越南盾贖金，因為歹徒發現了包包內的手機中，除了有她的裸照外，還有與男友一起拍攝的性愛影片。不幸的是，她也把自己的雲端帳號密碼忘了，導致無法更改設定，也無法把裸照和性愛影片轉移或刪除。

▲娜娜房間私密片流出。（圖／翻攝自臉書）



娜娜對此並不慌張，她認為即使交付贖金，對方也不可能把手機還來，便將被威脅一事公布，宣稱「已做好最糟心理準備，面對裸照公開後的公眾輿論」。她也表示，若歹徒公開手機私密內容，將立刻報警逮人，絕不姑息。

▲娜娜。（圖／翻攝自娜娜臉書）