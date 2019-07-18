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baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣

記者田暐瑋／綜合報導

Angelababy和黃曉明日前驚傳婚變，老公發文「我也喜歡Baby」否認傳言，這也是兩人婚後第3次傳出婚變，加上16日又發了一篇情緒文，再度引起外界討論。17日晚間她出席活動，面對越演越烈的婚變說，她也首度做出回應，態度卻讓人心疼不已。

Angelababy在17日晚間出席活動，身穿深V粉紅色禮服，微露胸前事業線，展現性感女人味，臉上也掛著甜美笑容，看起來並無異狀，此時一旁的粉絲突然大喊：「穎哥，開心一點！」她則是親切回應：「我其實挺開心的。」

▲baby現身。（圖／CFP、翻攝自微博）

▲baby現身。（圖／翻攝自微博）

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雖然baby強調情緒平靜，但粉絲仍心疼不已，直呼「可能是不想讓大家擔心」、「怎麼感覺更瘦了」、「希望是真的沒事啊」、「姐姐要好好的」、「這一句我聽哭了」。而也有媒體拍到她無修圖的原照，狀況相當不錯。

▲baby現身。（圖／CFP、翻攝自微博）

▲baby無修圖照。（圖／CFP）

Baby在16日深夜發文，「最近我和世界有點時差，不過一切安好，勿念。」同時附上3張文字截圖，分別寫著：「You live. You learn. You upgrade.」、「心要簡單，人要善良，別人怎樣對我，是我因果，我怎樣對別人，是我修行，遇見愛你的人，學會感恩，遇見你愛的人，學會付出。」

以及1張人生建議：「認識的人越少越好，不要沾染不適合自己的圈子，知己一兩個就足夠，沉住氣，別去巴結誰，別人的奇蹟與你無關，得不到的不要去追，讓自己生氣的東西永遠別搭理。」這些類似為自己加油打氣的「雞湯文」，像是間接表達了Baby近期的生活狀況、心情寫照。

▲baby現身。（圖／CFP、翻攝自微博）

▲baby現身。（圖／翻攝自微博）

在登上微博熱搜半天後，Angelababy發文回應此事，「現在的微博怎麼了，我粉絲問我最近幹嘛不發微博，我和他們的對話，和你們無關。不讓送我上熱搜，好好關心自己吧。」
 

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