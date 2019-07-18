蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

記者田暐瑋／綜合報導

蕭亞軒許久未現身在螢光幕前，之前還烏龍傳出罹患愛滋病，令不少粉絲關心她的近況。18日清晨她上傳一支自拍影片，疑似喝醉說話語無倫次，講一講話還睡著，突然冒出一句：「我好想我的小孩！」神智看起來頗為恍惚，讓粉絲相當擔心及驚訝。

蕭亞軒18日的影片中，頂著一頭金髮，睡眼惺忪劈頭就說：「大家早安～」但講一講就突然沒了聲音，才發現她瞬間睡著，之後突然驚醒，笑說：「我又睡著了？」接著說道：「我好想我的小孩！我不知道要講什麼，我會讓我自己慢慢的看到開心的自己跟你們想要看到我，和我想看到的自己。」

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自蕭亞軒IG）

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蕭亞軒在IG上語無倫次，影片引起不小議論，她看起來神情恍惚，透露自己人在北京，邊拍還邊睡著2次，至於影片中提到的小孩，她則是寫道：「半夜我好想我的毛小孩，可是我肚子餓了，吃完我就會睡了掰。」粉絲擔心留言，「醉了～但是好好照顧身體喔」、「快快好起來，我們都等你喔」、「要記得我們永遠都在」。

蕭亞軒神隱後，各種關於她身體狀況的傳聞層出不窮，她24日透過北京星權律師事務所發布聲明，更提供血液醫療篩檢報告，指稱有部分網路用戶散播「蕭亞軒患愛滋病」等惡意捏造的謠言，屬於對她的嚴重侮辱、誹謗，並對其家人、朋友均造成嚴重干擾及傷害。她透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「雖然還在養病當中，但會不惜一切代價，杜絕網路暴力，請大家一起支持，淨化網路環境。」

▲蕭亞軒神情恍惚。（圖／翻攝自蕭亞軒IG）

