咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber咪妃和Joeman（九妹）5月協議分手，不到1年的戀情告吹，也讓她乾妹妹上位變正宮的過去被挖出討論。部分酸民諷刺她只是為了錢、蹭熱度才交往，氣得她罕見在IG上爆氣發文，怒指兩人出國時還是自己刷了幾萬塊的機票和飯店錢，就連對方的拍片道具也是自掏腰包，「談戀愛談成這樣也太可悲！」

對於酸民們的閒言閒語，咪妃17日下午在IG發文，劈頭就罵：「我他X刷自己的卡幾萬塊買兩個人的來回機票跟酒店時你們怎麼不說話？一趟日本行程交通吃的娛樂幾萬塊下來我拿自己的錢去換日幣時，你們怎麼不說話？」接著還爆料交往時吃一餐2、3000的飯、在淘寶幫Joeman買幾千塊的拍片道具都是自掏腰包。

▲咪妃發文。（圖／翻攝自咪妃IG）



請繼續往下閱讀...

除了以上花費，咪妃還曾一個月花了6000多的來回車資找Joeman，另外也還買過2萬元的皮帶當作生日禮物，不滿這些花費都是自己出錢，但到了分手時卻被外界諷刺是為錢交往，氣得她開罵：「處男他媽只會覺得兩人之間只可能有利益關係才會走在一起嗎？談戀愛談成這樣也太可悲！」

在和咪妃交往前，九妹曾透露當時女友就很不滿自己和咪妃走得太近，互動太親密，沒多久他就宣布單身，之後就和咪妃有許多放閃舉動，但他始終稱呼對方是乾妹妹，直到2018年8月乾妹妹上位變成正宮，兩人更是不諱言有結婚打算，感情相當甜蜜，但長期以來一直有酸民講話難聽，認為咪妃只是要蹭熱度，或是看上九妹的錢才交往，九妹也曾因此公開澄清絕無此事。

▲咪妃發文。（圖／翻攝自咪妃IG）