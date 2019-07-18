ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星宋智孝是《Running Man》班底之一，過去在節目上，與Gary組成「周一情侶」，充滿粉紅泡泡的互動，受到眾多粉絲喜愛，不過自男方在2016年退出節目、並在隔年閃婚後，螢幕CP組合也隨之消失，雙方從此鮮少有互動。如今事隔3年，她罕見提及Gary，還唱起對方的歌曲，意外勾起不少觀眾心中回憶。

▲Gary、宋智孝過去在《RM》組成「周一情侶」大受喜愛。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲Gary、宋智孝過去組成「周一情侶」大受觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博／天天向上）

請繼續往下閱讀...

近來，《Running Man》製作單位為了慶祝節目9周年，將首度在南韓舉行見面會，事前準備了一系列相關特輯，來決定活動上的舞蹈、周邊樣式，更找來多組藝人參與演出，將與班底合作表演。經過一連串遊戲關卡後，宋智孝和梁世燦被安排和饒舌歌手Nucksal及知名嘻哈製作人Code Kunst組團演出。

在最新一集節目中，宋智孝和梁世燦前往與Nucksal、Code Kunst會合，4人坐下來一起討論表演風格和細節。期間聊到過去唱Rap的經驗，她立刻想起曾和Gary合唱過《關掉TV》，回想起這段經歷，她無奈笑說：「哥哥叫我不要再做（Rap）了。」

▲宋智孝近來在《RM》罕見提及Gary。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝近來在《RM》罕見提及Gary。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝過去唱Rap被Gary吐槽。（圖／翻攝自愛奇藝）

原來，宋智孝當時唱完，就被Gary笑虧，「妳是在唱童謠嗎？」也因為如此，她這次被分配到Rap組，心中難免有些忐忑，被Nucksal要求現場唱一次《關掉TV》，尷尬又有些結巴的表現，自己也忍不住崩潰大喊：「太丟人了啊！」一旁的Nucksal、Code Kunst也接力開玩笑虧：「攝影機關了！那個燈幫忙關一下，燈關了、燈關了，電視也關了，能關的都關了。」

▲宋智孝近來在《RM》罕見提及Gary。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝近來在《RM》罕見提及Gary。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝難得飆唱Gary的歌《關掉TV》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝唱完崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝唱完崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

儘管如此，宋智孝這次罕見提及Gary，還唱起過去2人曾在見面會合唱的《關掉TV》，立刻勾起過去「周一情侶」的回憶，令不少觀眾直呼超懷念。

▲《Running Man》成員們的關係密切，就如同一家人。（圖／翻攝自《Running Man》IG）

▲Gary曾是《Running Man》的一員，直到2016年退出節目。（圖／翻攝自《Running Man》IG）

事實上，Gary曾是節目《Running Man》一員，2016年10月退出節目，決定積極朝音樂事業邁進，2017年4月又無預警宣布和圈外女友結婚，並於同年11月升格當爸、喜得一子，目前生活重心放在音樂工作及家庭上。

▲Gary當爸後首度曬出父子合照。（圖／翻攝自Gary IG）

▲Gary閃婚當爸後，生活重心放在音樂工作和家庭。（圖／翻攝自Gary IG）

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

水中憋氣「長達207秒」！　陳學冬「白色管子」惹議…正面照讓全場服了

水中憋氣「長達207秒」！　陳學冬「白色管子」惹議…正面照讓全場服了

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

趙麗穎機場被拍！　神隱4個月「產後身材現形」目擊者見這幕超心疼

趙麗穎機場被拍！　神隱4個月「產後身材現形」目擊者見這幕超心疼

5歲小花首露面「表現異常」！　孫儷親吐原因超自責：都怪我

5歲小花首露面「表現異常」！　孫儷親吐原因超自責：都怪我

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

范冰冰情變16天「消瘦成V臉」！　路人鏡頭一拍…無P圖真面目現形

范冰冰情變16天「消瘦成V臉」！　路人鏡頭一拍…無P圖真面目現形

美女主播驚遇職場性騷擾！　男主管「從後面撲上來」

美女主播驚遇職場性騷擾！　男主管「從後面撲上來」

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

丫頭自拍「男友的手伸到胸前」：在幹嘛？　車上影片曝光閃爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋智孝, Running Man, Gary, 周一情侶, RM

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王菊爆秘戀《微微一笑》的「他」！0偽裝深情擁抱　有愛對視甜炸
  2. 李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘
  3. 袁艾菲曬逆天長腿！　拉近一看…「小腹微凸」真實身材秒曝光
  4. Gigi爆料老公「落漆」行為　史丹利出國旅遊一路掉東西
  5. 男友「搭機到日本爆哭」失聯到現在！　安妮崩潰揭超扯過程：完全不見了
  6. 快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒
  7. 台妹香港爆人氣　「雞排妹」師妹黃語辰寫真照曝光
  8. 金Samuel爸爸命案搜查進度曝光　「遺體驚見鈍器毆打痕」8天前才過58歲生日！
  9. 王嘉爾直播點名台灣歌迷！　撂台語「超親切一句話」高甜寵粉
  10. 周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366