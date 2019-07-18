周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星宋智孝是《Running Man》班底之一，過去在節目上，與Gary組成「周一情侶」，充滿粉紅泡泡的互動，受到眾多粉絲喜愛，不過自男方在2016年退出節目、並在隔年閃婚後，螢幕CP組合也隨之消失，雙方從此鮮少有互動。如今事隔3年，她罕見提及Gary，還唱起對方的歌曲，意外勾起不少觀眾心中回憶。

▲Gary、宋智孝過去組成「周一情侶」大受觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博／天天向上）



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近來，《Running Man》製作單位為了慶祝節目9周年，將首度在南韓舉行見面會，事前準備了一系列相關特輯，來決定活動上的舞蹈、周邊樣式，更找來多組藝人參與演出，將與班底合作表演。經過一連串遊戲關卡後，宋智孝和梁世燦被安排和饒舌歌手Nucksal及知名嘻哈製作人Code Kunst組團演出。

在最新一集節目中，宋智孝和梁世燦前往與Nucksal、Code Kunst會合，4人坐下來一起討論表演風格和細節。期間聊到過去唱Rap的經驗，她立刻想起曾和Gary合唱過《關掉TV》，回想起這段經歷，她無奈笑說：「哥哥叫我不要再做（Rap）了。」

▲宋智孝過去唱Rap被Gary吐槽。（圖／翻攝自愛奇藝）

原來，宋智孝當時唱完，就被Gary笑虧，「妳是在唱童謠嗎？」也因為如此，她這次被分配到Rap組，心中難免有些忐忑，被Nucksal要求現場唱一次《關掉TV》，尷尬又有些結巴的表現，自己也忍不住崩潰大喊：「太丟人了啊！」一旁的Nucksal、Code Kunst也接力開玩笑虧：「攝影機關了！那個燈幫忙關一下，燈關了、燈關了，電視也關了，能關的都關了。」

▲宋智孝難得飆唱Gary的歌《關掉TV》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝唱完崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）



儘管如此，宋智孝這次罕見提及Gary，還唱起過去2人曾在見面會合唱的《關掉TV》，立刻勾起過去「周一情侶」的回憶，令不少觀眾直呼超懷念。

▲Gary曾是《Running Man》的一員，直到2016年退出節目。（圖／翻攝自《Running Man》IG）

事實上，Gary曾是節目《Running Man》一員，2016年10月退出節目，決定積極朝音樂事業邁進，2017年4月又無預警宣布和圈外女友結婚，並於同年11月升格當爸、喜得一子，目前生活重心放在音樂工作及家庭上。

▲Gary閃婚當爸後，生活重心放在音樂工作和家庭。（圖／翻攝自Gary IG）