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蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

記者劉宜庭／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，身材姣好、個性率真的她，和「反骨男孩」合作拍片後，更是知名度大開。她常在社群網站分享生活點滴，近來飛往菲律賓長灘島旅遊，展開3天2夜的度假之旅，期間更大方放送比基尼照，讓網友一飽眼福，不料腋下「炸毛」畫面成亮點，意外掀起討論。

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈12日在桃園機場打卡。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

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▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈現身長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

蕾菈12日在桃園機場打卡，和一群好友們一起飛往長灘島度假，擁有火辣好身材的她，期間在飯店內攝的私人沙灘、泳池遊玩時，不忘小露性感，將原先套在身上的吊帶裙脫下，只剩裡頭的寶藍色比基尼，展現前凸後翹的S型曲線，胸前傲人雙峰更是呼之欲出，辣度破表。

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈解放比基尼辣翻眾人。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

出國期間，蕾菈陸續曬出當地美景，以及一系列自拍美照。沒想到其中幾張照片上傳後，眼尖網友拉近一看，紛紛笑虧，「腋下有小毛毛」、「腋下毛毛長大了」，對此，她本人則留言笑回，「我肥美的腋下被你們看光光。」以幽默方式化解尷尬。

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈自拍，腋毛意外成亮點。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

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