水中憋氣「長達207秒」！　陳學冬「白色管子」惹議…正面照讓全場服了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸藝人陳學冬演出《小時代》系列電影中的「周崇光」走紅，隨後也參與了不少知名影視作品，是大陸一線小生之一。行程滿檔的他，近來在陸綜中，達成在水下憋氣長達207秒的記錄，令大票網友跪著驚呼太強了！

▲陳學冬演出《小時代》系列電影走紅。（圖／翻攝自陳學冬微博）



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在陸綜《我家那小子》中，陳學冬和張倫碩一起進行自由潛水前，展開一場小比賽，比誰能在水中憋氣較久。然而，張倫碩一連中斷了2次，秒數分別為51秒、1分33秒，沒想到第2次起身休息後，轉頭看見一旁的陳學冬仍在持續閉氣，忍不住上前勸停笑說，「不用那麼厲害，你那麼厲害顯得我很尷尬，真的，差不多了。」

▲陳學冬、張倫碩比賽，看誰能在水中憋氣較久。（圖／翻攝自秒拍）



▲陳學冬水中憋氣長達207秒。（圖／翻攝自秒拍）



最後，陳學冬一共在水中憋氣整整3分27秒，不僅令節目嘉賓連連驚呼，這段畫面也吸引大票網友跪了狂讚，「陳學冬是魚嗎？這是怎麼做到的」、「真的很厲害了，我大概只能閉7秒」、「這肺活量是真的存在嗎？」在網路上掀起一陣熱烈討論。

此外，陳學冬在憋氣期間，被眼尖嘉賓注意到，頭部附近冒出一根白色管子，一度引發爭議，被質疑「那管是不是能換氣啊？」對此，節目組將鏡頭轉換到水中正面角度，證明管子只是在水中空放著，陳學冬並未藉此進行換氣，紮紮實實地憋氣了整整207秒。

▲陳學冬白色管子一度惹議，最後證明沒有利用管子換氣。（圖／翻攝自秒拍）