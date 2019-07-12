5歲小花首露面「表現異常」！　孫儷親吐原因超自責：都怪我

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星孫儷與鄧超結婚後，育有7歲兒子「等等」和5歲女兒「小花」，夫妻倆十分保護孩子隱私，過去從未主動讓兒女正臉曝光過。沒想到一家4口首度在昨晚（11日）公開合體亮相，而她隔天也在微博轉發照片，解釋女兒小花當下表現有些異常的原因：「都怪我。」

▲孫儷、鄧超婚後育有等等、小花，夫妻倆過去鮮少讓孩子露臉。（圖／翻攝自孫儷微博）

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原來，在登上活動紅毯之前，孫儷千叮嚀萬囑咐小花要美美的，「不可以做怪表情，穿著裙子腿不能分得太開，更不能劈叉（妹妹在學芭蕾一開心就要劈叉）。」年僅5歲的女兒，雖然答應回說，「好的，媽媽…。」但活動期間，她整個過程宛如「站軍姿」一般一動都沒動過，臉上也沒有任何表情。

面對小花異常的表現，孫儷忍不住自責嘆說：「那麼愛笑的妹妹，笑都不笑了，都怪我。」不過，在等等、小花首度亮相後，雖然表情被指有些僵硬緊張，卻也令不少網友留言讚，「這兩個孩子才是正常的小孩，沒有過強的表現慾，健康成長喔」、「等等好帥啊，小花好可愛」、「好有愛好幸福的一家人」。

▲鄧超、孫儷一家四口首度合體公開亮相。（圖／CFP）

該場活動，其實是鄧超與俞白眉合作執導電影《銀河補習班》，在上海舉辦的首映活動。當晚孫儷特別請假，帶著一對兒女前去支持，被問到為何會破例讓孩子露臉？她表示，除了是為了要支持鄧超外，也為了讓小孩了解爸爸的職業，「他們一直不知道爸爸是做什麼的，一直覺得媽媽是演員，但孩子一直覺得爸爸是歌手，我也不知道為什麼。」

此外，孫儷也提及，該部電影剛開拍時，等等、小花得知爸爸要離開家裡100天，父子3人就在家裡抱頭痛哭，這次帶小孩出席首映裡，也是想讓孩子們知道「爸爸在這100天做了什麼」。

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