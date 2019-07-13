記者劉宜庭／綜合報導

美女主播蕭彤雯淡出主播台後，轉往主持人與作家方向發展，近來上節目《新聞挖挖哇》時，吐露過去遭受職場性騷擾的經歷，還原當時驚險過程，「他從後面整個撲上來…。」一番言論，令在場嘉賓聽了都忍不住露出驚訝表情。

▲蕭彤雯剛當上主播時，曾面臨職場性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）



蕭彤雯透露，當年剛開始當主播時，電視台中有一位中高階男性主管平常人都很好，但有個不好的習慣，就是對方喝酒之後，很喜歡幫「女生」看手相，但當男同事主動要他幫忙看時，「他就把他撥開了。」此外，對方還常會有肢體上的一些動作，當時辦公室內幾乎所有女同事，都曾遭遇過類似狀況。

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▲蕭彤雯上《新聞挖挖哇》。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



一直到後來，有次蕭彤雯值晚班時，整個辦公室只剩下她和該名男主管，「他喝醉了回到辦公室，然後就是醉言醉語。」當時，她坐在自己的位子上，對方原本試圖從後方撲上，但她心中早有警覺，透過桌上擺放的化妝鏡觀察後，早一步將椅子滑開，導致男主管整個人撲空趴在桌上。

蕭彤雯當下嚴厲地斥責，「你到底在幹什麼？」後來，該名男主管也受到懲處，最後遭降級、主管職位被拔除。