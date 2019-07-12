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米恩綺錄《小明星》裙底走光！　節目急P小草莓…來不及了

記者劉宜庭／綜合報導

女星米恩綺曾是《大學生了沒》班底之一，擁有甜美外型及火辣身材的她，近來上節目參加「不露臉美腿排行榜」評比活動時，卻意外走光裙底風光，製作單位雖趕緊幫忙P上草莓圖案，但似乎已經來不及，前段畫面播出時早被看光。

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自米恩綺臉書）

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自米恩綺臉書）

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自米恩綺臉書）

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▲米恩綺擁有甜美外型及火辣身材。（圖／翻攝自米恩綺臉書）

在8日播出的《小明星大跟班》中，節目以「不露臉美腿排行榜」為題，找來許多男星評比，規定在不知道女星身分的狀態下，對6張美腿照進行排名，而米恩綺憑著一雙女神級蜜大腿，奪下第2名寶座。

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自Instagram／米恩綺）

▲米恩綺憑著這張照片奪下「不露臉美腿排行榜」亞軍。（圖／翻攝自Instagram／米恩綺）

錄影當天，米恩綺穿著「倒V」包臀短裙登場，大方展現一雙美腿，加上裙子緊身設計，令蜜臀形狀隨之現形，搭配上半身透視白衣，露出性感胸型，火辣指數直破表。

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲米恩綺錄《小明星大跟班》穿超辣。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

不過，由於米恩綺裙子實在太短，當前排女星咪咪受訪時，畫面帶到坐在後排的她，裙底風光也因而隱約外洩，雖然裡頭似乎有穿著黑色安全褲，但到了節目後段時，幕後工作人員似乎發現這個狀況，才趕緊P上草莓圖案幫忙遮擋，畫面略顯尷尬。

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲米恩綺（上排右）裙底走光（畫面經P圖處理）。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲米恩綺錄《小明星》裙底走光。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲節目幫米恩綺P上草莓圖案遮擋。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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米恩綺, 大學生了沒, 小明星大跟班

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