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范冰冰情變16天「消瘦成V臉」！　路人鏡頭一拍…無P圖真面目現形

記者劉宜庭／綜合報導

范冰冰6月27日底無預警宣布與李晨分手，雙方同步對外稱：「我們不再是我們，我們依然是我們。」震驚整個演藝圈。如今，她全心投入工作，12日罕見在公開活動上露臉，整個人看起來精神奕奕，無論是膚況、氣色都被讚狀態相當好。

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

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▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

這一年多以來，范冰冰歷經逃漏稅風波，又和已訂婚的李晨分手，處境相當艱難，復出之路波折重重。如今，她全心投入副業，7月12日更以創辦人的身分，出席自創美妝品牌活動，當天穿著墨綠色格紋西裝外套，搭配同色系寬褲及襯衫，打扮顯得成熟又幹練。

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰氣色相當好。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

活動上，范冰冰全程露出招牌笑容，雖然和先前相比略顯消瘦，臉型也瘦成V臉，但氣色和膚況都維持得相當好，整個人看起來十分有精神。

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

▲范冰冰美照被批修太大。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

格外引人注意的是，范冰冰工作室當晚轉發一系列高清照後，引來不少網友批評修太大，更有人轉發路人拍攝的「生圖（未經修圖的照片）」進行對比，認為路人鏡頭之下露出「真面目」的她，看起來還比較自然好看，紛紛留言表示，「美顏過頭了，我看人家拍得更好看」、「生圖女王」、「生圖更美系列」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博）

▲不少網友認為，路人無P鏡頭下的范冰冰顯得更自然好看。（圖／翻攝自微博）

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