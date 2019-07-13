Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，常拍攝互整影片，不只增加生活情趣，也帶給觀眾許多歡樂。近來，他再度想出新的整人計畫，特地邀女友一起訂網拍，並事先攔截對方的包裹開箱，沒想到一打開，除了多款帽子、包包及髮夾，其中還有許多大尺度的性感風物品，讓他看了也忍不住驚呼「哇！」

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▲「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧所組成。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）



影片中，Andy成功攔截到家寧在淘寶網購買的包裹，隨即在鏡頭前進行開箱，逐一檢視女友到底買了什麼東西回來。沒想到，其中一箱裡頭全都是帽子，他一看隨即大喊，「哇，會不會太浮誇啊！」隨後，發現家寧買了珍珠髮夾，讓本身有密集恐懼症的他狂冒雞皮疙瘩：「不太懂她的一個愛好是在哪裡，我不太懂，女人嘛，就…I don't know.（我不知道）」

▲Andy攔截家寧網拍包裹。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

不僅如此，Andy看見家寧一種東西買了超多樣，其中包括多款髮夾、包包、帽子，就連墨鏡也買了整整10副，不禁笑虧，「到底有幾個頭要戴髮夾」、「張家寧，妳是有多少顆眼睛可以去戴墨鏡」。

▲家寧包裹中驚見多款性感泳裝。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲Andy搞笑試穿家寧的比基尼。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

格外引人注意的是，家寧為了幾個禮拜後要去花蓮玩，買了多款大尺度性感泳衣回來，除了挖背式連身泳裝，其中還有兩截式造型比基尼，連男友也坦言非常期待看到她穿上之後的樣子。在影片最後總結開心感想時，Andy也表示：「個人覺得滿好看的，尤其是那幾套比基尼特別吸引我，因為我從來都沒有看過她有穿比基尼這個狀況。」不少網友見狀，也紛紛暴動喊，「那個比基尼哇…」、「超想看家寧穿比基尼」。