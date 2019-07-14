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向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

記者劉宜庭／綜合報導

在孫協志、夏宇童爆出熱戀的緋聞傳出後，利菁誤以為2人已經公開戀情，一度PO出「證據」並直接恭喜夏宇童：「其實我懷疑很久了。」直到隔天才發現全是誤會，她13日特地為此發文謝罪，不久後也留言坦言，男方至今「都沒回我」，語氣顯得有些落寞。

▲孫協志、夏宇童爆秘戀。（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）

▲孫協志、夏宇童爆秘戀。（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）

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利菁是孫協志、夏宇童在手機遊戲中盟友，先前錄影時，聽見大根、李懿開心分享消息，誤以為「童孫戀」公開戀情，才會直接發文道賀，並貼出遊戲截圖當作證據：「你們的城堡一直都綁在一起，這遊戲通常都是男女朋友互相上網幫忙carry，不然不需綁在一起，一開始有時是小豫兒，我懷疑一陣子，但沒多久就一直是夏宇童，持續有一年以上之久，我就有預感了。」

▲▼ 利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

▲利菁先前貼出遊戲截圖。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

豈料，經過網友提醒，利菁才驚覺孫協志、夏宇童只是被爆料熱戀、並非認愛，她為此自責到睡不著覺，心中忐忑了整整一天，期間打手機遊戲時，聊天室也一片安靜：「全盟無人提及此事，反而靜靜地打！讓我越覺愧疚！」也因為如此，她13日發文，正式向孫協志、夏宇童謝罪，「是我誤會了！我認錯。」

道歉之餘，利菁列下4大可能的發展，「如果1、真有愛不想公開，『請繼續！』別斷；如2、真是誤會，我會找李懿、大根算帳；如3、你們讓我倒（道）完歉後去結婚，老娘就『一毛不包純祝福』；如4、現在先偷偷告訴我，別讓我一直愧疚下去，結婚我包大紅包。」後來又補充第5點，開玩笑寫道，「如5、其實是跟男孟哲也支持（夏宇童是女版孟哲，可能誤傳）。」

▲利菁。（圖／翻攝自利菁臉書）

▲利菁13日發文向孫協志、夏宇童謝罪。（圖／翻攝自利菁臉書）

不久後，利菁也在PO文底下留言坦言，「對好朋友，我很俗辣。」她認為，「別人可以不怪你那是尊重，但自己更要認錯自重！」面對有網友說，「如一，鞋子（指孫協志）一定會真誠公開。因鞋子是男子漢，不會躲藏。」對此，她則語帶落寞地回說，「嗯…只是都沒回我…。」

▲利菁、孫協志。（圖／翻攝自利菁臉書）

▲利菁留言透露孫協志沒回她訊息。（圖／翻攝自利菁臉書）

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