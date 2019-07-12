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楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

記者劉宜庭／綜合報導

楊丞琳和李榮浩認愛4年，終於在男友34歲生日當天（11日）答應求婚，讓粉絲又驚又喜，她也甜蜜向外界道謝：「祝福我們都收到了。」隔天，她首度PO出一系列度假照，罕見穿著泳裝入鏡，疑似「未婚夫視角」的畫面，也意外掀起網友熱烈討論。

▲李榮浩歡度34歲生日，與楊丞琳展現4天3夜小旅行。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳4天3夜小旅行，為李榮浩歡慶34歲生日。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

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楊丞琳正式升格成為準人妻之後，12日中午透過Instagram曬照露臉，同時也透露，這趟為期4天3夜的小旅行結束了，「已經回來面對現實。」出海玩耍的這段期間，她以「極度放鬆」4字形容，顯見十分享受這趟與李榮浩同遊的甜蜜之旅。

▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

▲楊丞琳11日宣布答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

發文同時，楊丞琳罕見PO出火辣泳裝照，就連自己也為此有些害羞：「難得穿這樣，小羞澀。」畫面中，她穿著兩截式黑色泳裝，背後兩條線交叉設計，大方展現白皙美背及纖瘦蠻腰，一轉到側面，便讓傲人胸型隨之現形，性感指數直破表，甜美笑容更是融化大票粉絲。

▲楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳泳裝照6連發。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

由於楊丞琳此趟行程是和李榮浩一起，因此照片PO網後，立刻令大票網友聯想狂喊，「未婚夫視角」、「老公視角」、「幸福視角」、「多甜的笑容」、「丞琳好幸福～愛的視角」，難得小露性感的舉動，也讓不少粉絲留言大讚，「難得一見的腿，美麗」、「可愛教主變性感教主了」、「李太太～太美了」，就連閨蜜黃小柔也忍不住出聲喊，「我覺得可以。」

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楊丞琳, 李榮浩, 李榮浩楊丞琳

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