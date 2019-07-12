打字賺外快「1千字400元賺錢SOP」超婊真相！　他被剝4層皮嗆爆：被騙了

記者田暐瑋／綜合報導

網路上常能看到有「打字賺外快」的徵人廣告，且薪水往往比一般人時薪還高，YouTuber Joeman就親自實測戳破其中真相，發現這些徵人帳號都是正妹頭像，號稱1000字就能賺400台幣，但需要照對方要求升級成高級會員，就這樣被剝走2000元台幣，氣得他大罵：「你媽生你出來這樣騙錢？」

Joeman實測應徵打字賺外快的工作，先是有個正妹開出工作內容，主要是將圖片小說打成文字檔，1000個字就有400元酬勞，他質疑1000字正常人大約不到1小時就能完成，也就是不用1小時就有賺到400元，接著對方要求他必須要轉發徵才廣告，才能接著下一個步驟。

▲九妹實測打字。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



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Joeman依照要求轉發後，對方再給了他一組「手稿老師」的LINE帳號，聲稱免押金，但要求支付1100元的工作保險，他為了找尋真相就照做，沒想到對方又給了第3組LINE帳號，結果又被要求要付900元，連續兩單都付款後，他還是沒接到打字內容。

▲九妹實測打字。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



直到最後，Joeman被第4人要求支付3000元的任務押金，終於氣不過要對方給出打字任務，反而被對方嗆：「自己看清楚，不解釋。」他被惹毛後回嗆：「你媽生你出來這樣騙錢？！」他也補充，氣得不是被騙走2000元，而是一般會接這種案子的人可能是中年婦女或是身障人士等等，讓他非常不齒。

▲九妹實測打字。（圖／翻攝自臉書）