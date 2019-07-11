李榮浩求婚合照「胸口驚見淡粉痕跡」！　網暴動羞炸：種草莓

記者田暐瑋／綜合報導

李榮浩在34歲生日這天宣布成功求婚楊丞琳，讓看好他們的粉絲又驚又喜。這也是兩人交往5年來首張正面同框的自拍照，只見李榮浩穿著大U領的吊嘎，被眼尖網友發現胸前隱約有一顆「紅紅的草莓」，讓粉絲暴動大喊：「胸口！！」還不斷放大，愛火燒得超濃烈。

李榮浩和楊丞琳出海慶生，曝光的合照中只見他穿著黑色吊嘎，領口低到胸前，而兩人嘟嘴作勢要玩親親，不過有眼尖網友發現，他的左胸胸口有一個疑似是唇印的淡粉色痕跡，猜測他是被種草莓，引起一陣熱烈討論。

▲李榮浩和楊丞琳。（圖／資料照／記者張一中攝）



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楊丞琳和李榮浩認愛4年後首次公開在社群網站上放閃，先是楊丞琳10日晚間緊貼著男友身後放閃說：「這男人今天34歲生日，生日快樂！」沒想到到了李榮浩生日當天就爆出震撼彈！他11日早上快11點時宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」

▲李榮浩胸前疑似有草莓痕跡。（圖／翻攝自微博、李榮浩臉書）



黃小柔說一早看到楊丞琳被求婚成功新聞大聲尖叫，「很放心把丞琳的手交給李榮浩，我非常感動，得知消息還從床上跳起來尖叫，她們實在太匹配、太適合，靈魂非常合拍，從他們的身上看到夫妻幸福的模樣。」

黃小柔笑說，看到楊丞琳和李榮浩交往過程，自己就像看韓劇的媽媽，「想看到男女主角過得幸福，等這一天等4年，李榮浩所有的舉動都為丞琳著想，李榮浩在生日這天的禮物好大，這個禮物就是娶到楊丞琳！李榮浩是我老公認證的，保證是對的決定。」

