記者田暐瑋／綜合報導

宮崎駿經典卡通《崖上的波妞》紅極一時，連帶唱主題曲的9歲童星大橋望美也一夕爆紅，2009年還曾來過台灣宣傳，超萌模樣掀起一股旋風。2012年她因課業問題退出演藝圈，近日有網友起底她的現況，原來她已長成20歲的女大生，且模樣更顯清純甜美，讓許多粉絲激動不已。

大橋望美其實3歲就出道，9歲就紅遍全亞洲，接連接下許多廣告及戲劇邀約，一度穩坐日本最紅童星寶座，但後來被稱做是「天才童星」的蘆田愛菜竄起，加上她已經升上國中，家人希望能以課業為主，13歲時宣布退出演藝圈，後續消息幾乎成謎。

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▲大橋望美9歲爆紅。（圖／翻攝自日網）



直到最近，有網友起底大橋望美的近況，已經是20歲的女大學生，就讀於東京的武藏野大學，攻讀幼兒教育相關專業科系，未來希望能成為幼稚園老師，而她女大18變，不僅身高抽高，一雙長腿更是吸睛，臉蛋還留有當年的稚氣嬰兒肥，顯得清純又甜美，氣質也變得更加清新，被指有點神似AKB48的人氣成員島崎遙香。

▲大橋望美國中模樣。（圖／翻攝自日網）



大橋望美2009年來台時，曾坦言因為爆紅後工作太多，和同學之間的相處時間越來越少，的確感到些許壓力，而她年僅9歲就登上NHK的《紅白歌唱大賽》，成為史上最年輕的出演者，這項紀錄依舊保持著，也讓粉絲相當懷念她過去演唱《波妞》主題曲的可愛模樣。

▲大橋望美（下圖右）近照。（圖／翻攝自日網）