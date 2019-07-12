ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唱《波妞》的9歲小女孩長大了！　大橋望美「20歲超美近況」曝光

記者田暐瑋／綜合報導

宮崎駿經典卡通《崖上的波妞》紅極一時，連帶唱主題曲的9歲童星大橋望美也一夕爆紅，2009年還曾來過台灣宣傳，超萌模樣掀起一股旋風。2012年她因課業問題退出演藝圈，近日有網友起底她的現況，原來她已長成20歲的女大生，且模樣更顯清純甜美，讓許多粉絲激動不已。

大橋望美其實3歲就出道，9歲就紅遍全亞洲，接連接下許多廣告及戲劇邀約，一度穩坐日本最紅童星寶座，但後來被稱做是「天才童星」的蘆田愛菜竄起，加上她已經升上國中，家人希望能以課業為主，13歲時宣布退出演藝圈，後續消息幾乎成謎。

▲大橋望美近照。（圖／翻攝自日網）

▲大橋望美近照。（圖／翻攝自日網）

請繼續往下閱讀...

▲大橋望美9歲爆紅。（圖／翻攝自日網）

直到最近，有網友起底大橋望美的近況，已經是20歲的女大學生，就讀於東京的武藏野大學，攻讀幼兒教育相關專業科系，未來希望能成為幼稚園老師，而她女大18變，不僅身高抽高，一雙長腿更是吸睛，臉蛋還留有當年的稚氣嬰兒肥，顯得清純又甜美，氣質也變得更加清新，被指有點神似AKB48的人氣成員島崎遙香。

▲大橋望美近照。（圖／翻攝自日網）

▲大橋望美國中模樣。（圖／翻攝自日網）

大橋望美2009年來台時，曾坦言因為爆紅後工作太多，和同學之間的相處時間越來越少，的確感到些許壓力，而她年僅9歲就登上NHK的《紅白歌唱大賽》，成為史上最年輕的出演者，這項紀錄依舊保持著，也讓粉絲相當懷念她過去演唱《波妞》主題曲的可愛模樣。

▲大橋望美近照。（圖／翻攝自日網）

▲大橋望美近照。（圖／翻攝自日網）

▲大橋望美（下圖右）近照。（圖／翻攝自日網）

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

23歲白羅斯仙氣嫩模「彎腰晃球插秧」爆紅！　4國混血激似許瑋甯：美如真人娃娃

23歲白羅斯仙氣嫩模「彎腰晃球插秧」爆紅！　4國混血激似許瑋甯：美如真人娃娃

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

跳鍾馗觸犯這禁忌！　陳子強「3親人接連往生」…法師警告：殺身之禍

跳鍾馗觸犯這禁忌！　陳子強「3親人接連往生」…法師警告：殺身之禍

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

李榮浩求婚合照「胸口驚見淡粉痕跡」！　網暴動羞炸：種草莓

李榮浩求婚合照「胸口驚見淡粉痕跡」！　網暴動羞炸：種草莓

彰化魔樹3個月吊死2人！　村民害怕不准送肉粽…挖除同地長出新樹「再爆慘劇」

彰化魔樹3個月吊死2人！　村民害怕不准送肉粽…挖除同地長出新樹「再爆慘劇」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

波妞, 大橋望美, 崖上的波妞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／掃毒2天地對決　毒品氾濫到無法無天的地步
  2. 八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料
  3. 「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆
  4. 長安十二時辰／2019上半年最強古裝！一開頭「127秒一鏡到底」畫面極度舒適
  5. 唱《波妞》的9歲小女孩長大了！　「20歲超美近況」曝光…網淚：回憶殺
  6. 迪士尼童星加入《自殺突擊隊2》！　當海姆達爾女兒
  7. 新人陳璽安「企業家背景」好威！在美白手起家獲選「十大華人傑出青年」
  8. 懷孕能不能養貓？　應采兒1原因放話「絕對送走」惹怒全網：沒知識
  9. 楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」
  10. 楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366