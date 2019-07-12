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楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

記者田暐瑋／綜合報導

楊丞琳和李榮浩4年感情終於修成正果，11日宣布求婚成功，讓粉絲又驚又喜，也甜蜜向外界道謝：「祝福我們都收到了。」她曾透露希望的婚禮形式，雖然沒有特別要求，但唯獨「3不要」，且這些堅持非常貼心，讓來參加的賓客不會感到不舒服。

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楊丞琳2015年曾在《康熙來了》談及李榮浩，當時她就害羞承認「李榮浩是對的人」，原因是對方個性「非常成熟」，還會為自己下廚做菜，被問到心目中的理想婚禮，她直言並沒有設想太多，但唯一有3個不要，就是：不在海島結婚、不要花童、不要丟捧花。

▲楊丞琳曾在節目上分享理想中婚禮。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

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▲楊丞琳曾在節目上分享理想中婚禮。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

丟捧花幾乎是每個婚禮上必備的橋段，楊丞琳卻不希望當新娘時要丟捧花，透露過去因為看過單身的賓客上台時都露出尷尬表情，會讓單身的女子感到不舒服，「通常那個橋段都是他們自己在High，賓客都覺得很無聊。」想法非常細膩又貼心。

2015年李榮浩、楊丞琳戀情曝光時曾有媒體報導，他在2個月內密集出3招，第一步先在2014年11月底主動邀請對方擔任新專輯記者會的嘉賓，第二步，當時女方主動表示「李榮浩在音樂上是我的菜」，他則以直球回覆：「我喜歡可愛的她。」撩妹於無形並埋下愛情種子。

最關鍵的第三步是李榮浩在2周後飛來台灣，私下約楊丞琳出來吃飯，才真正開始「談」出戀情，他台上寡言、台下幽默的反差，以及才氣，成了女方受吸引的關鍵，而他則被楊的真誠給迷倒，小倆口從此成了「空中飛人」，北京、台北兩邊跑，熱戀期時無時無刻都膩在一起。

▲楊丞琳和李榮浩。（圖／翻攝自楊丞琳臉書、李榮浩微博）

▲楊丞琳和李榮浩。（圖／翻攝自楊丞琳臉書、李榮浩微博）

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