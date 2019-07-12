八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

記者田暐瑋／綜合報導

八點檔《炮仔聲》劇情繼續開外掛，飾演女魔頭王妍熙的王宇婕由黑轉白，擺脫前夫張正浩的控制後，和陳冠霖飾演的劉添丁有可能變成CP。最新一集中她穿著醫院病人服被陳冠霖從背後熊抱，兩人激烈糾纏，網友眼尖發現她的胸部被勒出明顯形狀，渾圓飽滿的胸型讓人眼睛大吃冰淇淋，也大讚：「原來她這麼有料！」

王宇婕在新一集中，被張正浩推下樓梯昏迷，急救後雖然撿回一命，卻被宣判可能永久失明，她因為心情鬱悶，獨自走到半開放式的樓梯間散心，喃喃自語說：「要是可以飛就好了，這樣就不會困在這哩，不知道未來的人生要往哪裡走。」說著說著就慢慢往前走，走到欄杆旁邊。

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▲王宇婕超有料。（圖／翻攝自YouTube／炮仔聲）



此時陳冠霖剛好出現，誤以為王宇婕是要跳樓自殺，趕緊從後面抱住對方，嚇得王宇婕又驚又叫，後來才發現是誤會一場。就在短短幾秒的掙脫糾纏中，陳冠霖因為手剛好緊緊環抱在王宇婕胸前，胸部的渾圓形狀被看得一清二楚，也讓網友大驚：「原來王宇婕這麼有料！」

▲王宇婕穿婚紗時，胸前相當豐滿。（圖／翻攝自王宇婕臉書）



王宇婕在戲中穿著時尚卻保守，好身材全都被遮掩住，其實她上圍頗為豐滿，身材也保持得相當好，保養得宜的她其實已經38歲，完全看不出真實年齡，她過生日時也特地PO出美照，除了提醒自己人生要充滿正能量以外，也不忘帥氣喊話：「對！老娘就38！」絲毫不避諱談個人年紀的態度，也讓網友大讚「好霸氣」、「看不出來38！以為只有18」。

▲王宇婕和陳冠霖。（圖／翻攝自YouTube／炮仔聲）