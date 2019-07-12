孫生「白目犯忌」惹火大咖製作人！　被爆怒趕出門「封殺2年」：真的氣死

記者田暐瑋／綜合報導

孫生個性無厘頭、口無遮攔，常在工作上得罪不少人，是演藝圈的麻煩人物。他被爆曾經在錄音時態度散漫，唱得亂七八糟，氣得製作人當場撂狠話：「你可以走了！」找別人來遞補他的位置。

孫生跨足歌壇，新歌還找來麻吉弟弟擔任作詞作曲，成功掀起話題，不過麻吉弟弟透露，2017年曾幫反骨量身打造歌曲，當時孫生來家裡練唱，但唱得亂七八糟，不只拍子都沒對上，歌詞也是隨便帶過，敷衍態度惹毛麻吉弟弟：「氣死！」當場下逐客令：「孫生你可以回家了，不用錄了沒關係，我們找別人唱你的部分。」

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▲孫生曾惹毛麻吉弟弟。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

這件事過了2年，麻吉弟弟決定「解除封殺」再給孫生一次機會，替他量身打造《壓在地上打》這首歌，這次孫生態度一反常態，變得非常積極認真，每天練習3個小時，讓麻吉弟弟刮目相看：「他有補回來，我要給他一點鼓勵！」

▲孫生最後認真練唱。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



孫生因為熱愛表演進入演藝圈，後來因誤簽合約和原經紀公司合作上有些不愉快，累積許多負能量，日前才解約簽了新公司，他曾發文表示，「活著很痛苦。」在3月29日在台北西門町辦簽唱見面會中，透露壓力大到需要吃安眠藥才能入睡，當時他語帶保留的說：「遇到不好的人，壞人就一個，完全無法對付。」據悉孫生口中的人，就是當時的經紀人。

據悉，孫生因誤簽3年合約，導致他在演藝圈不能「單純表演」，經各方抽成，收入剩不到一半，扣除房租、生活費、治裝費等所剩無幾。孫生因在媒體前搞怪特質吸睛，不避諱把經紀公司抽成的事說出來調侃自己，據悉，原經紀人在有合約期間，寄了兩封存證信函給孫生，理由是「公開場合說合約六四抽，和態度不佳」，導致孫生和經紀公司關係達到冰點。

▲孫生。（圖／翻攝自孫生臉書）