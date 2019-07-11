23歲白羅斯仙氣嫩模「彎腰晃球插秧」爆紅！　4國混血激似許瑋甯：美如真人娃娃

記者田暐瑋／綜合報導

白羅斯混血嫩模Anastasia Cebulska近來在PTT表特版爆紅，她有著洋娃娃般的臉蛋、172公分的高挑身材，皮膚白嫩如豆腐一般，乍看還有些神似許瑋甯，因為一張在田裡的插秧照一砲而紅，仙氣四射的美貌迷倒大票粉絲，除了甜美外表，她還精通四國語言，是個頭腦有料的大美人。

Anastasia Cebulska出生自白羅斯，年僅23歲，還有九頭身的完美比例，她擁有四國混血的強大基因，分別是蒙古、俄羅斯、白羅斯、波蘭，也因此她會說四國語言，還在大陸留學過，中文講得相當流利，據悉，她從14歲就想當模特兒，之後前往泰國受訓實現夢想。

▲Anastasia Cebulska爆紅。（圖／翻攝自Anastasia Cebulska IG）



請繼續往下閱讀...

因為集結四國基因，Anastasia Cebulska的五官可以說是上天給的禮物，幾乎毫無瑕疵，夢幻得像是真人洋娃娃一般，而她的身材更是凹凸有致，她透露平常常做空中瑜珈或是跳舞，也有慢跑習慣，飲食方面少吃甜食和炸物，嚴格自律下才能保持住女神級身材。

▲Anastasia Cebulska爆紅。（圖／翻攝自Anastasia Cebulska IG）