歷經兩次失敗婚姻　甄珍：若有來世會用點腦走不同路！

記者蕭雅玲／高雄報導

70年代「銀幕情侶」甄珍與秦祥林，今（11日）為了「甄愛高雄影展」聚首高雄。甄珍為了這次的活動籌劃大半年，而演藝圈好友秦祥林也特地自美返台力挺。演過無數愛情電影的甄珍，受訪時直言：「感情生活上有兩次失敗（婚姻），但上天很公平，給我最好的友誼，每個朋友都對我非常照顧、非常愛護，還給我滿滿的愛，這已經夠了！」

▲甄珍第一次辦影展，直呼：「好辛苦！」（圖／記者黃克翔攝）

甄珍年輕時期演過很多經典的愛情電影，但現實生活中經歷過兩段失敗婚姻，她笑言以前年輕不會想，遇到任何人事物「都是順著走」，若有來世的話「會再重新想想，用點腦走不同的路！」她解釋：「人與人之間愛情也好、親情也好，都是上天安排與命運，躲也躲不過、避也避不掉，我覺得這些也許就是命，現在回頭看以前就像是笑看人生般。」

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▲甄珍辦影展好友秦祥林自美返台力挺。（圖／記者黃克翔攝）

甄珍第一回辦影展困難重重，因為拍過很多片年代久遠，片商大部分都已易主了或不在了，加上每張照片都需要授權，所以得花更多時間去找版權，期間光是為了找《一簾幽夢》的版權，就飛了香港六趟，最後還因修復時間來不及，趕不上影展而作罷。除了《一簾幽默》無法參展外，她與秦祥林合作的《晴時多雲偶陣雨》，還找到越南去，但也找不到讓她覺得很遺憾。