金馬影帝加州當起包租公　秦祥林自豪馬桶、窗簾壞了：我都會修！　

記者蕭雅玲／高雄報導

昔日「二秦二林」的秦祥林，繼六年前返台參加第50屆金馬獎後，今（11日）應好友甄珍之邀，帶著老婆專程返台參加「甄愛高雄群星會」系列活動， 移民美國的他，在加州靠投資房地產當起「包租公」，兩個兒子一個28歲、一個30歲都未婚，被問到急不急著抱孫？他笑言：「隨緣！」

▲秦祥林移民美國後在加州當起「包租公」。（圖／記者黃克翔攝）

秦祥林移民美國多年，他表示，年輕時候都在演戲，婚後對演電影有點意興闌珊，所以到了美國頓時不知該如何是好的情況下，剛好又遇到美國百年大蕭條，「當時越戰剛結束，所有加州兵工廠都外移，洛杉磯房地產也跌的一塌糊塗，而我才剛去膽子又小，除了演戲我曾想過衣食住行我能做哪一樣？後來想想大家都說去買房，所以買了一點公寓、商場，靠收租過日子。」

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▲秦祥林與老婆婚後移居加州。（圖／記者黃克翔攝）

▲秦祥林自曝曾拎著工具箱到胡錦女兒家修馬桶、修窗簾。（圖／記者黃克翔攝）

而當起「包租公」之後，為了省成本，他也開始學修東西，「因為在美國修東西很貴，要請人來修更是辛苦，所以逼得我什麼都要去！」當時什麼都不會的他，為了學修東西，還買了書回家學。後來好友胡錦跟他說：「我女兒家裡這個壞了、那個壞了，我就拎著工具箱到她女兒家修窗簾、修馬桶！」曾是兩屆金馬影帝的他自豪：「我不只會修窗簾、馬桶，我什麼都會修！」