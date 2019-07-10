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于美人兒子「播種女友」被下禁令！　曝「60歲」是最後底線：我無法接受

記者蕭雅玲／台北報導

于美人今（10日）進棚錄製衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，被問到吳宗憲萌生退意，對此她也期望自己60歲可以退休，但經紀人卻希望她可以再拼十五年再退休，還笑言：「十五年退休是經紀人為難，她得讓我有工作，是她難度比較高，不是我！」

▲于美人忘記關電毯導致孩子發高燒。（圖／衛視中文台提供）

▲于美人透露要再拼15年才退休。（圖／衛視中文台提供）

被問到退休生活計畫？她語帶肯定說：「我一生都不會退休！」並強調：「我只是是從這個工作領域，換到了別的領域，雖然兒女都到國外念書，到時我可以琴棋書畫樣樣來，一點也不會寂寞！」

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▲于美人忘記關電毯導致孩子發高燒。（圖／衛視中文台提供）

▲龍鳳胎兒女即將到國外讀書，于美人不擔心會寂寞。（圖／衛視中文台提供）

龍鳳台兒女Max與Mina即將到國外讀書，她也說：「不會捨不得，小孩即將滿19歲，若把小孩當寵物養是不對的！」對於兒女到美國，她直言不會擔心，因為這是為人母與小孩分離必經過程。且女兒Mina曾說若在國外結婚會打個電話通知她，于美人一聽笑回：「那妳要提早說，我得確認行程，好歹我也是國際巨星！」

至於兒子Max若通知她女友懷孕了該怎麼辦？她淡定透露曾跟兒子說過：「不要在媽媽60歲以前當阿嬤，因為阿嬤聽起來有點老，要跟阿公睡一起，要我立刻變成爺奶輩，我無法接受！」

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于美人, 吳宗憲于美人今（10日）進棚錄製衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，被問到吳宗憲萌生退意，對此她也期望自己60歲可以退休，但經紀人卻希望她可以再拼十五年再退休，還笑言：「十五年退休是經紀人為難，她得讓我有工作，是她難度比較高，不是我！」 被問到退休生活計畫？她語帶肯定說：「我一生都不會退休！」並強調：「我只是是從這個工作領域，換到了別的領域，雖然兒女都到國外念書，到時我可以琴棋書畫樣樣來，一點也不會寂寞！」 龍鳳台兒女Max與Mina即將到國外讀書，她也說：「不會捨不得，小孩即將滿19歲，若把小

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