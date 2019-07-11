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甄珍感慨老友一個個走了..大虧秦祥林「禍害遺千年！」

記者蕭雅玲／高雄報導

高雄市府新聞局與文化局舉辦的「甄愛高雄群星會」系列活動將於12日在高雄登場，今舉辦記者會，甄珍、秦祥林夫妻檔、胡錦也現身記者會現場。許久沒回台的秦祥林這回為了甄珍特地從美著返台，一上台就感性說：「她（甄珍）是我生命中的貴人！」讓他有機會踏入演藝圈。

▲▼甄珍、秦祥林「甄愛高雄群星會」聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲秦祥林受甄珍之邀自美返台參加「甄愛高雄群星會」活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者會上秦祥林透露，甄珍出道比他早、成名也比他早，「當時跟（她）演戲的男主角都會紅，像鄧光榮國語都不會講，拍了一部片就紅了！」後來秦祥林跟她一起拍電影《珮詩》之後也因此走紅。

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▲▼甄珍、秦祥林「甄愛高雄群星會」聯訪-秦祥林夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

▲秦祥林與老婆現身「甄愛高雄群星會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

71歲的秦祥林表示，當年回憶剛踏入演藝圈時，在香港拍了6、7年的武俠片都沒紅，「當時看到鄧光榮跟甄珍一起演電影就走紅，所以便希望有機會可以跟她一起演戲。」由於當時他在台灣沒有人脈，而為了找機會，「只要甄珍與甄媽去逛街，我就跟在旁邊幫她們母女倆提東西」，也因此讓甄媽對他印象很好，並把他推薦給李行導演，回台拍了《心有千千結》，而也因為這部片改變了他的命運。

▲▼甄珍、秦祥林「甄愛高雄群星會」聯訪-胡錦,秦祥林夫妻,甄珍。（圖／記者黃克翔攝）

▲「甄愛高雄群星會」將於高雄開幕，甄珍演藝圈好友胡錦、秦祥林夫妻專程返台站台。（圖／記者黃克翔攝）

記者會上秦祥林一上台坦言很緊張，他表示，自上次第50屆金馬獎之後就以為再也沒機會在台參加大型活動，沒想到去年甄珍邀請他參加「甄愛高雄群會」活動，知道舉辦地點是在高雄感觸很深，「因為當年拍文藝片都是在高雄拍，所以對澄清湖、西子灣等觀光景點都很熟，今天再度來到高雄，讓我有很多回憶。」而這回受甄珍邀請返台，老婆也陪同一起。

▲▼甄珍、秦祥林「甄愛高雄群星會」聯訪-秦祥林。（圖／記者黃克翔攝）

▲71歲的秦祥林為了甄珍專程自美返台。（圖／記者黃克翔攝）

而秦祥林與甄珍兩人在記者會上，也展現老友的大鬥嘴，讓全場笑翻。甄珍表示：「我們從年輕到現在，友誼將近50年」，一旁的秦祥林趕緊說：「不要講這麼多！」甄珍接著感慨說，「老友柯俊雄、鄧光榮都不在了，老朋友能再度相聚也格外珍惜！」讓秦祥林忍不住幽默地說：「活著就是勝利，我贏了！」沒想到甄珍秒回：「禍害遺千年」，讓秦祥林再度反擊：「那不是我，我活不了一千年。」讓全場笑翻。

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甄珍, 秦祥林, 鄧光榮, 柯俊雄

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