伊正內湖「2000萬只買到26坪屋」！　為了女兒學區設籍：一切都值得

記者蕭雅玲／台北報導

伊正父親去年底因病離世，今（10日）上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影透露，為了兩個女兒就學著想，在父親過世後就與老婆討論，想把女兒學區設籍在台北市，夫妻倆從去年底開始找房子，今年農曆年後就在內湖花了兩千多萬，買下26坪的房子，坦言室內空間不算大，但為了小孩就學著想，一切都覺得值得。

▲伊正為愛女設籍台北市。（圖／衛視中文台）

53歲的伊正於2015年結婚，婚後育有兩女，大女兒今年三歲，小女兒則只有一歲多，他透露，因為父親生前就喜歡住在山上，為了就近照顧父親，他婚後也與老婆一家四口住在山上，但去年底父親突然病逝，加上大女兒今年要讀幼幼班，考慮到女兒三年後要讀小學，得先設籍台北三年，才能申請到比較好的學校，所以才會於年後在內湖置產。

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▲伊正透露今年過完年後已在內湖置產。（圖／衛視中文台）

伊正表示，當初買房看了很多房子，不是太貴、就是沒有合適的，一直到相中現在的房子，因旁邊就是學校，加上工作也都在內湖區，僅管室內空間稍微小了一點，但為了女兒還是決定買下來，一家四口僅帶了衣物就入住新居，而原本山上的房子與家具也都留著，可以方便一家人在週末回山上住。

他透露，為了幫女兒找學校，他參觀了不少公私立學校，才發現台北市的人氣學校因名額有限，不太可能有機會，「像內湖某學校幼兒園只開一班，缺額六名，我們排第五順位，第一順位就有三十人要搶，另外一個學校，沒想到登記後備選竟然是第125位」，因為公立學校一直沒名額，最後只好幫女兒找了私立幼兒園就讀。