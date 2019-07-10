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伊正牙痛再晚半天就醫命就不保...實習醫生當機立斷救回他一命

記者蕭雅玲／台北報導

伊正今（10日）上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影透露，20年前因為臼齒有蛀牙，所以趁拍戲空檔跑去拔牙，沒想到拔完牙之後牙痛了好幾天，接著右臉頰便腫得跟象人一樣大，嚇得他趕緊到醫院掛急診，醫生直覺判斷是蜂窩性組織炎，要他連夜住院，並安排隔天立刻開刀，才救回他一條命。

▲▼伊正。（圖／衛視中文台）

▲伊正曾因牙痛差點沒了命。（圖／衛視中文台）

伊正表示，當時對蜂窩性組織炎不太了解，還以為是拔牙引發的傷口發炎，或是腮腺炎，直到自己被推進手術房，才驚覺事態嚴重，但他也慶幸自己遇到實習醫生當機立斷，隔天一早主治醫生便立即為他進行手術，醫生當下還告訴他：「再晚半天可能就沒命了！」

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▲▼浩子、于美人、伊正。（圖／衛視中文台提供）

▲伊正上節目接受主持人浩子與于美人訪問。（圖／衛視中文台提供）

由於傷口實在太大，術後伊正還得插入導流管，讓藥物可以注入口腔內治療傷口，前後住了半個月才慢慢痊癒，卻也因右臉頰動刀右下巴留疤，還讓他想過乾脆再去畫一刀，把傷口弄漂亮，但醫生建議他：「即使再畫一刀，傷口也不會完全痊癒！」所以才放棄在臉上畫一刀的念頭。

伊正坦言，當年因為自己大意，所以才引發蜂窩性組織炎，在右臉頰下方畫了一刀，10公分的傷口不僅無法回復到術前模樣，在術後還曾因無法用力咀嚼，而一度影響進食。事隔20年狀況雖已恢復，但明顯的疤痕，讓他面對鏡頭時總會避開右臉頰，「因為另一面（左臉頰）看起來比較好看，也比較帥！」

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