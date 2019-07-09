獨／黃小柔砸百萬投資牛軋糖「遭國稅局查帳」　她傻眼：我知道誰去檢舉！

記者蕭雅玲／台北報導

黃小柔2年前接手媽媽經營的「柔媽伴手禮」，在老公王睿嚴格控管下，當初投入百萬元，在接手第二年就已全數回本，卻沒想到因此招來同業眼紅，跑去向國稅局檢舉，「年前還派員來查，還好接手後每一筆帳都清清楚楚，且老公還親手開發票，全部照SOP流程走！」一點也不擔心被查帳。

▲黃小柔與老公兩年前投資副業賣伴手禮。（圖／記者張一中攝）

對於國稅局來查稅，黃小柔慶幸老公之前工作就是當主管，對於公司的管理也都很清楚，且又懂會計作業流程，所以在接手管理後，連會計帳務也是老公親手掌管。而當初要接手媽媽的伴手禮品牌，黃小柔常會為了小細節跟媽媽大吵，但幸好有老公夾在他們母女中間當「潤滑劑」，讓母女感情愈來愈好，公司經營也愈來愈穩定。

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▲黃小柔除了演藝工作也很有生意頭腦。（圖／記者張一中攝）

她也說，因為以前媽媽經營時，都是「土法煉鋼」在做，賣給左右鄰居的婆婆媽媽，一開始夫妻倆曾擔心過，現在景氣這麼低迷，根本沒人想花錢買東西，「當時還想過若真的生意做不下去，反正老公廚藝這麼好，乾脆叫他去開麵店賣麵。」卻沒想到生意愈做愈好，有時忙到沒人手幫忙，黃小柔也會自己當起「員工」在公司裡包起牛軋糖。