檢場月砸18萬美國租屋！女兒放暑假白繳3個月房租...心痛：能讀出一朵花嗎？

記者蕭雅玲／台北報導

檢場女兒香奈兒去年到美國就讀波士頓伯克利音樂學院，最近趁放暑假回台，八月才返美，他透露，「女兒上學期學分修得很好，老師還讚美她」，但他也質疑女兒到美國讀書，「哪裡叫讀書，放個暑假五月就回來，一放三個月根本是在度假！」甚至質疑女兒學校太常放假，「能讀出一朵花嗎？我也不知道！」

▲檢場日前向劇組告假一個月陪女兒到美國讀書。（圖／華視提供）

當初女兒到美國讀書，檢場與老婆李翊君為了就近照顧女兒，月砸18萬元在學校附近租了一間房子，沒想到住了一個月就因「極度不習慣」而回台。日前他上華視《超級同學會》錄影透露，美國的物價高到嚇死人，「生活水平是台灣三倍，一碗麵要3、4百台幣，小費就要8塊美金（台幣約250元），吃個漢堡餐加個飲料也要10塊美金（台幣315元），什麼都貴，在那邊住一個月，真的覺得好痛苦！」

請繼續往下閱讀...

▲檢場陪女兒去美國讀書，直呼物價「好貴！」（圖／華視提供）

而當時為了照料女兒，他特地跟劇組告假一個月，女兒白天去上課他沒事做，又因為對環境不熟悉，每天吃完早餐就開始逛大街，「我把整個波士頓downtown全部走一遍，但又怕亂走會迷路，剛好有一棟圓形大樓正在蓋，於是我就繞著那棟大樓走3、4個小時，是打發時間也當是在做運動！」