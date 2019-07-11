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S.H.E合體樂玩日本　田馥甄卻開轟：你們去問Selina發生什麼事！

記者蔡琛儀／台北報導

田馥甄今（11日）出席衣物芳香豆品牌活動，她爆料S.H.E三人感情好，除了曾互聞過對方的腋下、頭皮，Selina和Ella也毫不拘束會在大家面前放屁，只有田馥甄還有點偶包，會跑到別的地方「排氣」，她又好氣又好笑的說：「你們去問Selina，她這次去日本，腸道發生什麼事情！」似乎意指Selina一直「排氣」。

▲▼田馥甄出席代言品牌「Lenor蘭諾衣物芳香豆」記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼田馥甄仙氣代言衣物芳香豆。（圖／記者張一中攝）

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▲▼田馥甄出席代言品牌「Lenor蘭諾衣物芳香豆」記者會。（圖／記者張一中攝）

S.H.E上個月底合體在金曲獎上演出，隨後還到日本進行五天之旅，田馥甄忍不住感性說：「真的很開心，她們是我這世界上遇到最好最好的旅伴，我們一路走來，中間經歷很多事情，都可以相伴、有默契、那麼相知相惜，不管是價值觀，各方面都很配，整路就是笑鬧不停。」

不過Selina在金曲獎上演出倒嗓，令人心疼，田馥甄說她們沒有特別說什麼話安慰她，「都知道她的努力，也知道她的擔心或是不完全自信的時刻，都有站在她旁邊陪伴，我們三個都有需要各自鼓勵的時候，有時候不用一定要言語，一個眼神就可以。」一番話展現近18年來的姐妹情深。不過Ella說出表演最後三人手牽手的畫面其實是設定好的，讓田馥甄笑罵：「我原本想說大家有默契勾手，但她這樣說了，好吧我們是設計好的！」

▲▼金曲頒獎典禮－S.H.E。（圖／翻攝自Hami Video）

▲S.H.E在金曲獎上合體演出感動無數歌迷。（圖／翻攝自Hami Video）

由於今天下午Ella也有礦泉水代言活動，田馥甄被問到S.H.E之中，誰最需要用到衣物芳香豆，立刻回答：「就是今天一直在喝水那位（指Ella）！她應該不會否認吧。」不過田馥甄隨即解釋，是因為Ella今天跟大家推薦好的水，「她流很多汗，就要補充好的水分，這是相對應的。」認為清晨草木香比較中性、清爽，和Ella豪爽的個性一樣。

▲▼田馥甄出席代言品牌「Lenor蘭諾衣物芳香豆」記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼田馥甄代言衣物芳香豆。（圖／記者張一中攝）

▲▼田馥甄出席代言品牌「Lenor蘭諾衣物芳香豆」記者會。（圖／記者張一中攝）

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