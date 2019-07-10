驚悚！食人宴餐桌見吳青峰頭顱　慘受6大酷刑「開腸剖肚＋火刑＋煮刑」

記者蔡琛儀／台北報導

吳青峰日前發行數位單曲《巴別塔慶典》，MV拍攝也是他拍過最瘋狂、最荒誕，同時也最耗時的MV，不僅花了兩天拍攝，還安排8大場景、6大酷刑作為這次MV的影像主題，導演一開場就讓吳青峰被綑綁吊起來，還得接受合照留念，並讓青峰穿上拳擊外套，展現拳擊場上大亂鬥等的惡鬥戲碼。

▲▼ 吳青峰的頭被放上食人宴餐桌。（圖／環球提供）

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此外還讓吳青峰接受手術台開腸剖肚，火刑、煮刑、牢籠之刑、奴隸之刑及食人宴等6大酷刑，且幾乎都在不符合人體工學的情況下拍攝完成，其中他還把頭放在桌上，假裝現場的人等著要吃他的頭顱，相當驚悚。但最讓他擔心的是導演要求他躺進白色棺材，青峰擔心嚇到媽媽啊，直到MV要上線前一天，才鼓起勇氣跟媽媽打預防針有一幕棺材鏡頭，沒想到開明的吳媽媽秒回：「這是『見棺發財』，好兆頭！」

▲▼ 吳青峰新歌MV風格相當怪誕。（圖／環球提供）

《巴別塔慶典》上架不到24小時奪下數位平台排行冠軍，MV更在今天中午無預警上線，MV有著自說自話、貪懶、自私、惡鬥的戲碼，所換的場景之多和酷刑考驗，如同欣賞一場荒誕不經的荒誕劇，讓吳青峰在最後殺青時，情不自禁地給導演一個擁抱，也表示：「很興奮拍完這一切。」

▲▼ 吳青峰躺棺材、還上拳擊場。（圖／環球提供）