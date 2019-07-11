李玖哲驚喜「宣布好消息」！　曝相馬茜近況...溫柔一句話超窩心

記者蔡琛儀／台北報導

李玖哲出道21年，宣布將在10月12日首度攻上台北小巨蛋開唱，這也是他第一次舉辦售票演唱會，今天李玖哲和主持人、好友容嘉故意搭上楊丞琳、李榮浩求婚成功時事，PO出李玖哲拿釣竿，容嘉從後方環抱他的照片，賣關子透露有好消息要宣佈，一度讓網友誤以為李玖哲要升格當爸，對此李玖哲大笑：「如果有懷孕，我會跟我老婆一起公布，如果是跟容嘉多好笑！」

▲▼李玖哲將首度攻蛋，姿勢超多。（圖／記者湯興漢攝）

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李玖哲和有「賽車皇后」美稱的相馬茜結婚5年，至今相馬茜肚皮尚未傳出好消息，他表示此事就交給上帝，打趣說之前都在日本陪老婆，沒想到竟被問：「你什麼時候開始要工作？」他透露現在相馬茜人還在日本，「過得很free。」而李玖哲獨自待在台灣，笑說老婆應該沒有特別想念他，平常他都靠著上健身房打發時間，也因此被迫禁慾，「我也沒別的選擇，老婆不在身邊。」而老婆對於他將攻蛋也溫柔鼓勵：「這不是你一直以來的夢想嗎？」讓他相當感謝老婆，他已請老婆演唱會當天要留下時間。

▲李玖哲和相馬茜結婚5年多 。（圖／記者湯興漢攝、翻攝臉書）

而他苦心練出一身好身材，被問到屆時會不會在小巨蛋放送福利，表示希望屆時能保持最好的狀況給大家看，但尺度部分擔心現場會有小孩，因此還要好好考量一下；他坦言當時接到要在小巨蛋開唱的消息時，自己緊張到不行，還做惡夢，夢到小巨蛋只有幾個觀眾，還有自己的爸爸媽媽等家人，讓他立刻嚇醒打給經紀人：「我們真的要在小巨蛋唱嗎？」

他今天舉辦記者會，不少圈內好友都錄製VCR祝福，包括周杰倫、林俊傑、玖壹壹、徐佳瑩，他透露其實之前第一個先詢問黃立行願不願意當他的演唱會嘉賓，沒想到對方回：「No！」讓他也不敢繼續問下去，不過今天黃立行還是送上一台要價15000元美金的腳踏車祝福。演唱會門票13日開賣，詳洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。

▲▼李玖哲收到黃立行送的15000元美金腳踏車。（圖／記者湯興漢攝）