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張立昂man秀超壯手臂肌　為帥慘磨掉一大塊皮

記者蔡琛儀／台北報導

張立昂日前抽空拍攝眼鏡廣告，只見他穿著紅色無袖戰袍，露出結實的手臂，以太鼓達人之姿登場，不過他在拍攝當天罹患嚴重流感，且為了詮釋不同的演奏方式，不停變換鼓棒的握法及動作，沒想到竟練到手掌的一塊皮被鼓棒摩掉，還起了一大塊水泡，但張立昂忍著手痛，還是咬牙把廣告拍完，「我的手現在已經完全復原，沒有影響到任何外觀，小傷而已，沒事！」

▲▼ 張立昂。（圖／小林眼鏡提供）

▲▼ 張立昂秀出精壯手臂肌打太鼓。（圖／小林眼鏡提供）

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▲▼ 張立昂。（圖／小林眼鏡提供）

張立昂在廣告開拍前就做足功課，大量收集並觀摩太鼓達人的表演影片，除了傳統的太鼓演奏，也參考了許多現代表演藝術的版本，透過影片揣摩太鼓達人的演奏方式、姿勢和神韻。至於有沒有在開拍前先去鍛鍊手臂肌肉？張立昂笑說：「我手臂肌肉還算可以，沒有特別訓練，維持一般運動量就OK了。」

▲▼ 張立昂。（圖／小林眼鏡提供）

▲▼ 張立昂體驗打太鼓。（圖／小林眼鏡提供）

▲▼ 張立昂。（圖／小林眼鏡提供）

拍攝當天，張立昂從早上10點就開始練鼓，直到晚上6點才結束拍攝，他絲毫沒有喊累，認真的他不斷把握拍攝空檔跟太鼓老師加緊練習，他說：「我希望把太鼓的傳統與精神傳達出來，所以開拍前就練了很久，拍攝當天也一直跟老師請教。」他為自己的打太鼓初體驗評分，打了80分，「我覺得還不錯，這次體驗比想像中好玩，而且很有成就感！」

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