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凸肚蓄鬍老司機開口...飆《疼你的責任》　乘客驚覺「竟是品冠本人！」

記者蔡琛儀／台北報導

品冠將推出新專輯《幸福指南編輯部》，繼上回扮成飲料外送員突襲雜誌社後，他再度喬裝成「司機」，經紀人先是以「品冠MV現場探班直擊」為由，邀歌迷上車，而坐在駕駛座上的司機正是品冠，且他為了與過往形象做出區隔，特地在臉上化鬍渣特效妝、刷上白髮劑，就連招牌眼鏡也換成閃亮亮的墨鏡，並將毛巾裹在肚子上包出啤酒肚。

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠易容扮司機。（圖／海蝶提供）

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▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

品冠擔心聲音被認出，還用怪裡怪氣的台語腔講話，竟沒讓粉絲發現，有歌迷在車上聊到：「曾經想過，如果有人對我唱《疼妳的責任》，我馬上嫁，可惜只有品冠唱過。」品冠聽到後立刻開口獻唱，馬上被歌迷懷疑：「有像耶，等下不要告訴我，司機就是品冠喔！」他聽了立刻轉頭換上招牌眼鏡大笑承認：「我忍太久了，真的忍太久，憋得好辛苦喔！」讓歌迷瞬間驚喜大叫，還打了他7下，直呼：「怎麼會這樣，結果是我們被整！」

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

▲品冠嚇到女歌迷。（圖／海蝶提供）

連騙了兩組歌迷後，品冠玩心大發，他算準了兒子Jayden下課時間，特地串通老婆，扮成司機開車接兒子下課，Jayden不疑有他坐上車，被問到會不會唱爸爸的新歌，Jayden立刻在後座哼起新歌《珍珠奶茶》，品冠見狀立刻加入跟唱，讓Jayden一臉疑惑，頻頻抬起頭偷看後照鏡，但因司機戴著墨鏡始終不敢相認。

直到最後，品冠忍不住在路邊停好車，才戴起招牌眼鏡轉頭連問兒子：「你覺得我是誰？你覺得我是誰？我是你老爸啊。」讓後座的Jayden當場嚇得說不出話來，品冠這才笑說：「所以你剛剛都不知道是我對不對？你以為是一個司機對不對？」當場讓Jayden害羞得直用手遮臉。

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠連兒子也嚇。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

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