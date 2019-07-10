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李玟談開刀淚崩「我會害怕」　洩兒時陰影...不敢動手術

記者蔡琛儀／台北報導

李玟（Coco）今出席LINE MUSIC上線記者會，她上個月結束在台北小巨蛋舉行的出道25週年演唱會，意外自曝天生左腳有缺陷，跳舞、走路都會不舒服，她今天被關心起是否有打算去開刀治療，突然悲從中來，透露其實1、2歲就有去動過手術，但沒有成功，「我會想到我小時候，開完刀一個人在醫院的恐懼，擔心做完手術不能走路、跳不了舞。」

▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟膚色被虧跟熊大一樣。（圖／記者張一中攝）

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▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

李玟講到對手術的恐懼，更是忍不住哽咽，「所以我現在暫時不想去做這個事情，每天我都過好生活、做好自己的事，我會想先去忍受它，暫時不去想這件事（指手術），但總有一天一定會去做的。」

她日前和老公Bruce前往馬爾地夫度假，為此整個人曬黑不少，被主持人黃子佼虧跟LINE的熊大一樣膚色，她上飛機前還特別叮嚀工作團隊，先不要跟她講工作的事情，沒想到一下飛機，工作狂體質的她還是忍不住和團隊狂傳訊息。

▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟上個月結束演唱會後，得以好好休息一陣子。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

她開心表示這次去馬爾地夫還有看到鯊魚，但每次她叫老公來看的時候鯊魚就消失無蹤，讓Bruce一度以為她在幻想；她還問飯店人員這些鯊魚會不會咬人，對方回她不會，「但應該是騙人的，會咬也不會告訴你！」此次她也終於能放風大嗑最愛吃的麵包、甜點、辣的冰的全都不忌口。

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