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為了一雙拖鞋跳下水　五月天瑪莎驚爆險喪命！

記者蔡琛儀／台北報導

由方序中策展、五月天瑪莎擔任音樂總監的「查無此人-小花計畫展」，自4月27日起在台北當代藝術館展出，將在今天正式落幕，昨晚更舉辦閉幕前夜輕電子派對「踮蹬氣(電氣)」，邀請其中一組參展人林強和許志遠，及瑪莎擔任引言人，瑪莎一上台就笑說：「一開始真的沒想到會引起這麼大的迴響。」

▲▼瑪莎,林強。（圖／相信音樂提供）

▲▼瑪莎和林強、許志遠出席閉幕前夜輕電子派對。（圖／相信音樂提供）

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▲▼瑪莎,林強。（圖／相信音樂提供）

聊到對家的情感，瑪莎回憶小時候一直在搬家，國小就換了4間學校，台北到台南的小學都唸過，因此他很渴望有家的歸屬感。問到有趣的兒時記憶，他表示約8歲時曾有一次穿大人的拖鞋去水溝玩，一隻拖鞋不小心掉到水池，「我就自作聰明，拿另外一隻拖鞋要勾回來，結果另外一隻也掉下去。」

他乾脆整個人跳進水裡撈鞋，沒想到一腳踩進爛泥，「我就一直往下沉，整個被泥巴吸著，想說完了我要死在水溝裡了，好險腳一踩，發現水只到腰，但糗的是我腳已經『種』在土裡，不知道怎麼起來。」瑪莎笑說當時腦中閃過人生跑馬燈，「而且只有8年的跑馬燈，很快就跑完了！」最後他大叫引起鄰居注意，這才順利脫險。

▲▼瑪莎,林強。（圖／相信音樂提供）

▲▼林強和許志遠。（圖／相信音樂提供）

▲▼瑪莎,林強。（圖／相信音樂提供）

昨晚林強和許志遠將台灣古早味混進電子音樂裡，結合傳統採茶歌謠《思想起》、「牛母伴」、「長工歌」等，林強一開口就讓現場笑聲不斷，開場前拍照他要瑪莎站在中間，「因為年紀大了，站中間的會比較快老！」派對上，他也大方開自己年紀的玩笑：「謝謝大家不嫌棄老人家跟年輕人互動，我大概是這次參展當中年紀最大的。」林強也說：「想看看在音樂上有什麼新的學習和探索，這次展覽的商業目的性很少，我們想做什麼都有更大的自由。」

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五月天, 瑪莎, 相信音樂新聞, 林強

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