蕭秉治唱到陶醉閉眼　下一秒睜眼發現「天后」站身邊...嚇到彈起來

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治今在台大體育館舉辦「凡人」演唱會第二場，正當他唱到替丁噹寫的《冷血動物》，一臉陶醉閉上眼睛沈浸在音樂時，丁噹突然默默的出現在他背後，讓現場歌迷全都驚喜不已，但蕭秉治還沒有發現身後有異樣，直到丁噹走到他身旁，蕭秉治一睜開眼睛發現丁噹，不僅嚇得大叫，整個人還彈了起來，讓丁噹看了笑到不行。

▲▼丁噹現身嚇到蕭秉治。（圖／記者張一中攝）

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蕭秉治事後直呼：「現在相信音樂流行這種嚇人的招嗎！」丁噹打趣說自己深怕被發現，因此開場就偷偷躲起來，甚至還蒙面進場，他則笑說：「她來我真的不知道，所以被嚇到了。」上次蕭秉治和鼓鼓在東京開唱時，也被突然現身的劉若英給嚇到，因此這已是他第二次被嚇。

▲▼丁噹要蕭秉治把她當成蔡依林。（圖／記者張一中攝）

話鋒一轉，丁噹突然爆蕭秉治其實一直很想跟蔡依林（Jolin）合作，「 平時對他印象都是害羞，我們今天就是當作彩排場好不好，假裝我是Jolin。」要蕭秉治對著她唱《冷血動物》，不過她嫌消離她太遠，一下要他靠近一點，一下又主動抓起蕭秉治的手十指緊扣，讓蕭秉治不知不覺越唱越快，相當好笑。

▲丁噹趁著音樂劇排練空檔，驚喜現身蕭秉治演唱會。（圖／記者張一中攝）