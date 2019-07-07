ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿信驚遭綁架！　蓋布袋掙扎畫面曝光...綁匪身份洩露了

記者蔡琛儀／台北報導

1999年7月7日，五月天推出首張專輯《五月天第一張創作專輯》，開啟「藍色三部曲」，今天是藍色三部曲20週年，繼重新詮釋《純真》後，五月天再度重唱《瘋狂世界》，邀請楊祐寧、張鈞甯飆戲，劇中楊祐寧為了找回女友張鈞甯，使出渾身解數綁架五月天，用金錢引誘冠佑拿起鼓棒、五花大綁怪獸，還從後頭蓋布袋抓走阿信，讓楊祐寧開心地說：「已經好久沒有拍MV了，過了可以被人家找來拍MV的年紀了，在MV裡綁架五月天，好爽！」

▲▼ 五月天,楊祐寧,張鈞甯。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天找來楊祐寧和張鈞甯演出。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 五月天,楊祐寧,張鈞甯。（圖／相信音樂提供）

但演出前，楊祐寧還先小心翼翼地和怪獸、阿信對戲，怪獸和阿信還要他「來真的」，為此怪獸從頭到尾被綑綁了20次，第一次被蓋布袋的阿信則笑說：「從沒想到有一天會被蓋布袋，不過因為是楊祐寧蓋的所以就算了！」

全新的《瘋狂世界》MV劇情中加入更瘋狂故事，楊祐寧、張鈞甯飾演一對因為五月天而相識、相戀的情人，然而有天「五月天」突然消失，女孩也消失在男孩的生命中，為了找回生命中的最愛，楊祐寧進行尋找「五月天」的重大任務，遊說開便當店的瑪莎、成為麵包冠軍師傅的石頭、開著樂器行的冠佑、擔任律師助理的怪獸、執著畫筆的阿信，把五人找回重拾樂器和麥克風，張鈞甯也再度回到現實生活裡，回到與楊祐寧初相遇的唱片行。

▲▼五月天。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

▲▼阿信慘被蓋布袋。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

▲▼五月天。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

私下是好麻吉的楊祐寧、張鈞甯，絕佳默契自然不在話下，兩人也難得在工作上再度聚首，一接到五月天邀約，便排除萬難跟劇組告假擠出時間，張鈞甯甚至一結束拍攝就得直奔機場。張鈞甯過去就曾出演五月天《牙關》MV女主角，都是五迷的他們，還忍不住邊拍邊唱，把片場當作大型KTV，楊祐寧最後唱到沙啞，笑說：「五月天把我的喉嚨還給我！」

▲▼五月天。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

▲▼瑪莎改行開便當店，當律師的怪獸則被綁架。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

▲▼五月天。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

除了楊祐寧、張鈞甯，五月天還特地邀請台南電影看板大師顏振發，特別北上跨刀入鏡飾演阿信的師傅，費時一週完成四公尺高的《五月天第一張創作專輯》第一張專輯封面手繪。

▲▼五月天。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

▲▼本來就會做麵包的石頭開起麵包店，開樂器行的冠佑看到錢眼睛都亮了。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

▲▼五月天。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

推薦閱讀

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

尷尬！小孩鬧脾氣哭喊「是妳的錯」　應采兒秒變臉…網一面倒：要好好教育

尷尬！小孩鬧脾氣哭喊「是妳的錯」　應采兒秒變臉…網一面倒：要好好教育

MOMOLAND開唱「驚見台下男粉DIY現場」　卻被罵：是妳們穿太少！

MOMOLAND開唱「驚見台下男粉DIY現場」　卻被罵：是妳們穿太少！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 阿信, 相信音樂新聞, 張鈞甯, 楊祐寧

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黛安娜王妃姊「同框卡蜜拉」拍家族照　哈利愛兒受洗⋯2皇室成員身份曝光
  2. S2O直擊／OOKAY最後驚喜！DJ SODA突出現「狂扭翹臀」跳滿6分鐘　台下全暴動
  3. 館長槓上吳宗憲對嗆！　康康選邊站「這是大人的事情」
  4. 艾倫加州無敵海景豪宅7.5億求售！　入住就當喬治克隆尼鄰居
  5. 馬國明分手仍護黃心穎！　「她始終是我朋友」：為什麼大家反應這麼激烈？
  6. 五月天怪獸脫了！　拉蕭秉治下水「繼續脫」嗨爆
  7. 阿信驚遭綁架！　蓋布袋掙扎畫面曝光...綁匪身份洩露了
  8. KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？
  9. 女友小腹凸起…黃立行爆當爸！　徐靜蕾「老子OO」親回喜訊
  10. 李㼈領軍《幹大事》掃街　苗可麗幫粉絲簽名竟「搞烏龍」被怒瞪！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366