阿信驚遭綁架！　蓋布袋掙扎畫面曝光...綁匪身份洩露了

記者蔡琛儀／台北報導

1999年7月7日，五月天推出首張專輯《五月天第一張創作專輯》，開啟「藍色三部曲」，今天是藍色三部曲20週年，繼重新詮釋《純真》後，五月天再度重唱《瘋狂世界》，邀請楊祐寧、張鈞甯飆戲，劇中楊祐寧為了找回女友張鈞甯，使出渾身解數綁架五月天，用金錢引誘冠佑拿起鼓棒、五花大綁怪獸，還從後頭蓋布袋抓走阿信，讓楊祐寧開心地說：「已經好久沒有拍MV了，過了可以被人家找來拍MV的年紀了，在MV裡綁架五月天，好爽！」

▲▼ 五月天找來楊祐寧和張鈞甯演出。（圖／相信音樂提供）

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但演出前，楊祐寧還先小心翼翼地和怪獸、阿信對戲，怪獸和阿信還要他「來真的」，為此怪獸從頭到尾被綑綁了20次，第一次被蓋布袋的阿信則笑說：「從沒想到有一天會被蓋布袋，不過因為是楊祐寧蓋的所以就算了！」

全新的《瘋狂世界》MV劇情中加入更瘋狂故事，楊祐寧、張鈞甯飾演一對因為五月天而相識、相戀的情人，然而有天「五月天」突然消失，女孩也消失在男孩的生命中，為了找回生命中的最愛，楊祐寧進行尋找「五月天」的重大任務，遊說開便當店的瑪莎、成為麵包冠軍師傅的石頭、開著樂器行的冠佑、擔任律師助理的怪獸、執著畫筆的阿信，把五人找回重拾樂器和麥克風，張鈞甯也再度回到現實生活裡，回到與楊祐寧初相遇的唱片行。

▲▼阿信慘被蓋布袋。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

私下是好麻吉的楊祐寧、張鈞甯，絕佳默契自然不在話下，兩人也難得在工作上再度聚首，一接到五月天邀約，便排除萬難跟劇組告假擠出時間，張鈞甯甚至一結束拍攝就得直奔機場。張鈞甯過去就曾出演五月天《牙關》MV女主角，都是五迷的他們，還忍不住邊拍邊唱，把片場當作大型KTV，楊祐寧最後唱到沙啞，笑說：「五月天把我的喉嚨還給我！」

▲▼瑪莎改行開便當店，當律師的怪獸則被綁架。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）

除了楊祐寧、張鈞甯，五月天還特地邀請台南電影看板大師顏振發，特別北上跨刀入鏡飾演阿信的師傅，費時一週完成四公尺高的《五月天第一張創作專輯》第一張專輯封面手繪。

▲▼本來就會做麵包的石頭開起麵包店，開樂器行的冠佑看到錢眼睛都亮了。（圖／翻攝臉書／相信音樂國際股份有限公司）