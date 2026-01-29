《食尚玩家》阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」泰國中空全被拍

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，日前剛大方承認進行隆乳手術的她，最近飛去泰國散心，並在社群平台上傳一系列沒有經過修圖的照片，「這組照片，我選擇原圖輸出！」

▲阿諾直接原圖輸出。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



照片中，阿諾身穿黑色短版上衣搭配寬鬆牛仔褲，自信露出平坦結實的腹部線條，肩上還背著一個度假風的編織包。她站在觀景台上，背景是宏偉壯觀的真理寺，她堅持「原圖輸出」展現最真實的模樣，渾身散發出自信。

▲阿諾看不出來已經41歲了。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



阿諾在貼文中寫下對這座建築的感觸，「一刀一鑿的木雕，堆疊的是時間、信念與耐心」，她認為這座至今仍在修繕建造中的建築給了她深刻的啟發，體悟到「有些美必須慢慢來」，並勉勵自己與粉絲「人生，不用急著定型」，字裡行間流露出對生活步調的重新審視。

▲阿諾最近去泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



事實上，阿諾曾解釋動隆乳手術並非一時衝動，而是經過一年多的深思熟慮。至於下定決心動刀的契機，阿諾坦言和產後哺乳導致胸型改變有關，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

▲阿諾日前坦言已隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）