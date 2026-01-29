ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邵庭「走散的朋友不重要」引共鳴
周末鋒面通過再探14度
卸貨倒數！愛雅破尺度脫了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

牟秀珍 薔薔 陳漢典 小S 徐熙娣 許允樂 李玉璽 陳波波

《食尚玩家》阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」泰國中空全被拍

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，日前剛大方承認進行隆乳手術的她，最近飛去泰國散心，並在社群平台上傳一系列沒有經過修圖的照片，「這組照片，我選擇原圖輸出！」

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾直接原圖輸出。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

照片中，阿諾身穿黑色短版上衣搭配寬鬆牛仔褲，自信露出平坦結實的腹部線條，肩上還背著一個度假風的編織包。她站在觀景台上，背景是宏偉壯觀的真理寺，她堅持「原圖輸出」展現最真實的模樣，渾身散發出自信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾看不出來已經41歲了。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

阿諾在貼文中寫下對這座建築的感觸，「一刀一鑿的木雕，堆疊的是時間、信念與耐心」，她認為這座至今仍在修繕建造中的建築給了她深刻的啟發，體悟到「有些美必須慢慢來」，並勉勵自己與粉絲「人生，不用急著定型」，字裡行間流露出對生活步調的重新審視。

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾最近去泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

事實上，阿諾曾解釋動隆乳手術並非一時衝動，而是經過一年多的深思熟慮。至於下定決心動刀的契機，阿諾坦言和產後哺乳導致胸型改變有關，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

▲阿諾日前坦言已隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿諾涂珊

推薦閱讀

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

4小時前

韓女歌手驚傳離世得年27歲！　經紀公司悲痛證實

韓女歌手驚傳離世得年27歲！　經紀公司悲痛證實

16小時前

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人親揭宣洩細節

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人親揭宣洩細節

15小時前

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

1/28 13:55

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

1/28 07:44

戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」　家中更設專屬衣櫃藏半年

戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」　家中更設專屬衣櫃藏半年

6小時前

小S大女兒「透視bra」解放細肩帶！萬人看光超兇身材 邪惡視角全被拍

小S大女兒「透視bra」解放細肩帶！萬人看光超兇身材 邪惡視角全被拍

3小時前

最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」全場瘋了 艾力克斯：我要這種老闆

最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」全場瘋了 艾力克斯：我要這種老闆

3小時前

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

1/28 11:51

韓娛24歲小情侶誕生！　《兩天一夜》柳善皓認愛甜美女星

韓娛24歲小情侶誕生！　《兩天一夜》柳善皓認愛甜美女星

4小時前

陳波波SJ演唱會片惹議！路人入鏡求打馬　「回應惹議」道歉了

陳波波SJ演唱會片惹議！路人入鏡求打馬　「回應惹議」道歉了

23小時前

28歲正妹YTR癌逝！「暴瘦僅剩28kg」四肢明顯見骨　生前最後遺言曝光

28歲正妹YTR癌逝！「暴瘦僅剩28kg」四肢明顯見骨　生前最後遺言曝光

6小時前

熱門影音

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸
曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
張鈞甯苦練打戲：體脂剩13%　每天餓到「睡前要吃宵夜」

張鈞甯苦練打戲：體脂剩13%　每天餓到「睡前要吃宵夜」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
玉澤演超寵粉「有求必應」　困惑問：為何搭個公車也能上新聞

玉澤演超寵粉「有求必應」　困惑問：為何搭個公車也能上新聞
「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
林心如迎50歲生日！ 楊謹華「獻吻Rose媽媽」

林心如迎50歲生日！ 楊謹華「獻吻Rose媽媽」
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

看更多

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

徐凱希第一次主持尾牙「被震撼」！獎金現場翻20倍 嗨喊：想投履歷

17分鐘前1

劉德華太紅！老婆朱麗倩「躲車底蓋毛毯」藏20年　向太曝偶像戀愛心酸

18分鐘前0

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

26分鐘前0

《食尚玩家》阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」泰國中空全被拍

29分鐘前1

韓女團認「一週只吃冰塊」剩42kg　減肥過度昏厥：之後就沒記憶了

33分鐘前0

霍諾德13年前來台要登101卻失敗！前口譯員曝錯失原因　賈永婕親回應

52分鐘前42

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

1小時前0

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

1小時前0

「國民姐夫」Akira為角色鹽水洗頭　自我懷疑：怎麼變成這樣？

1小時前31

鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐心聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    4小時前1412
  2. 27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實
    16小時前145
  3. 薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節
    15小時前148
  4. 陳漢典收到紅包了！
    1/28 13:555211
  5. 金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！
    1/28 07:442810
  6. 戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」
    6小時前42
  7. 小S大女兒「透視bra」解放細肩帶！
    3小時前2619
  8. 最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」
    3小時前142
  9. 許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！
    1/28 11:51182
  10. 《兩天一夜》柳善皓認愛甜美女星！
    4小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合