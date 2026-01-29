最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」全場瘋了 艾力克斯：我要這種老闆

記者潘慧中／綜合報導

艾力克斯（Alex）28日與有「最正啦啦隊女神」之稱的Yuri（陳洛心）一同主持尾牙，他事後在社群平台驚嘆這場活動是「2026最誇張的尾牙」，原因是該公司的老闆出手極為闊綽，讓他徹底大開眼界！

▲艾力克斯28日與Yuri一起主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



從曝光的現場照中可見，艾力克斯身穿一襲駝色天鵝絨西裝外套搭配黑色領結，展現帥氣穩重的風範；搭檔Yuri則換上一套喜氣洋洋的紅色平口禮服，合身剪裁襯托出曼妙身材，裙襬開高衩設計更顯露修長美腿。

▲艾力克斯主持功力備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



艾力克斯在貼文中難掩激動情緒，直呼現場氣氛簡直「CRAZY」。他提到該公司加碼環節毫不手軟，原本以為送出兩包各101萬元的紅包已是極限，沒想到驚喜還在後頭，董事長跟總經理最後又追加了一包金額高達218萬元的超級大紅包。這驚人的數字讓艾力克斯也驚訝到目瞪口呆，直呼這是他主持尾牙以來「看過最大的一包」！

▲艾力克斯曝光尾牙的來賓陣容。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



面對如此豪氣的場面，艾力克斯形容當時「全場瘋了」，並統計整晚光是現金獎就發出了2700萬元，此外還有許多豐富的獎品，讓他看了也十分羨慕，「我要這種老闆！」