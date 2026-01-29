寶兒爆「追星SJ進貴賓室」惹火韓方遭解約！　她親上火線回應

記者田暐瑋／綜合報導

Popu Lady前成員寶兒，自2024年起決定轉型，以富邦悍將Fubon Angel啦啦隊的身分重回舞台表演，近日被爆與隊友在韓星利特、始源及神童來台時，追星至貴賓室，成為她不被續約的原因之一，對此，她也親自發聲回應了。

寶兒日前透露，接獲球團不續約的通知，情緒相當激動，讓許多球迷感到心疼，之後被爆出遭解約的原因之一是為了看SJ本尊，追星追到貴賓室，對此，寶兒29日透過社交平台闢謠，強調：「消息不正確啊！我也沒有去貴賓室，也沒有追星！」

對於不被續約一事，寶兒日前透露，加入富邦這兩年，近期終於才從跟女孩們變熟，沒想到卻突然收到噩耗，她雖然不知道原因，但難掩失落，「這兩年我還是成長了很多，可以在富邦球團效力我也覺得很開心，我希望一切都是好的地方發展，最終以富邦公佈為主，不管如何，球團都有球團的考量，我也會尊重所有的決定。」

談到其他啦啦隊女孩有無給予關心，她更當場落淚，忍不住情緒說：「她們有看到我的限動，很多女孩都有關心我，她們的文字也很不捨，我就覺得很難過，如果不在了，我就沒有那麼多時間可以跟她們相處，本來就很少了。」她表示未來如果不跳啦啦隊，也會持續在藝人領域發展，不忘正能量說：「希望一切都會有好的結果。」

