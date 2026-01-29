gugudan解散5年！HANA近況曝光「在當空服員」　樂曝人生目標

記者張筱涵／綜合報導

前女團gugudan（구구단）成員HANA近日透過社群平台與粉絲進行久違的「Ask Me」問答互動，意外公開自己目前在海外擔任空服員的近況，引發粉絲關注。

▲▼gugudan解散近6年，HANA目前是空服員。（圖／翻攝自Instagram／newprple）



HANA近期頻繁分享海外生活照片，有粉絲好奇詢問：「姐姐是移民了嗎？」對此，她幽默否認表示：「我有像兔子一樣的貓咪在身邊，怎麼可能移民。」隨後又有粉絲追問：「在國外做什麼工作？是去念書嗎？」HANA則親自回覆：「我正在當空服員工作，像洪吉童一樣到處飛來飛去。」

「不想做的事，我會先想辦法避開」

在問答中，也有粉絲詢問人生建議：「姐姐，遇到非做不可、但又不想做的事情時，有什麼調適心態的方法嗎？」HANA直言不諱分享自己的真實想法：「可能會被說很不成熟，但我是那種會想盡辦法避開不想做事情的人，所以大概幫不上什麼忙。」

不過她也補充，若真的無法逃避，仍會選擇正面迎戰：「如果真的是絕對不能放手的事，那就正面突破吧。把它當成成長的機會，告訴自己：『等我做完這件事，一定會覺得自己很了不起、很帥氣，也一定能學到什麼，對我之後想做的事情會有幫助。』我就是這樣自己說服自己的。」

HANA也坦言，過程並不總是正向：「我也會覺得煩、會哭、會停下來。但很神奇的是，事情一結束，那些煩躁的情緒就會慢慢消失。」

▲HANA認真回答粉絲提問。（圖／翻攝自Instagram／newprple）



「想出一本屬於自己的書」

此外，HANA也公開了自己的「人生清單（Bucket List）」。當被問到人生清單的第一名時，她坦率寫下內心的不安與期待：「老實說我很害羞，也很介意自己的詞彙能力，但我還是有這樣的夢想，至少，我還可以抱著希望。」其中，她清楚列出第一項目標為「出版一本屬於自己的書」，展現對未來的另一種嚮往。

▲HANA的人生目標是出書。（圖／翻攝自Instagram／newprple）