徐凱希第一次主持尾牙「被震撼」！獎金現場翻20倍 嗨喊：想投履歷

從《我愛黑澀會》出道的徐凱希近日受邀擔任「奕樂科技」的尾牙主持人，她事後在社群平台坦言，「第一次主持就被震撼到，抽獎程式居然是公司自己設計的，真的太強！」

▲徐凱希第一次主持尾牙被震撼。



照片中，只見徐凱希身穿一襲亮黃色的單肩小禮服，肩膀處以色彩繽紛的垂墜緞帶點綴，貼身剪裁包覆出豐滿上圍，渾身散發出活潑俏麗的氣場。

▲徐凱希穿超美。



關於尾牙過程，徐凱希透露整場可說是驚喜連連、台下的尖叫聲從未停歇，「獎金不只一直加碼，還直接現場翻倍、再翻倍，最後甚至翻到20倍！！台上台下都在瘋狂倒數，我心臟都快跳出來」

最後「幸運轉盤」的環節更是刺激，「每轉一下我都比得獎的人還緊張，」徐凱希笑說。看到如此大手筆的老闆，讓她開玩笑直呼：「真的好想直接投履歷在這上班！」

▲徐凱希跟著員工一起緊張。



最後，徐凱希也暖心祝福當天一起同樂的朋友們都有拿得開心、笑著回家，並感謝該公司帶給她一場意猶未盡的難忘尾牙體驗。