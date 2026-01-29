卸貨倒數！愛雅「中空解放」破尺度脫了　挺巨肚同框老公拍寫真　

記者孟育民／台北報導

最美孕婦愛雅懷孕進入倒數卸貨階段，日前與老公萬先生甜蜜同框！夫妻倆決定拍攝孕婦寫真為這珍貴的過程留下美好紀念，完成的每款照片都是時尚大片，可說是又辣又吸睛！如何與攝影師在風格與尺度上準確拿捏？愛雅表示：「我們找了一位了解我們夫妻互動細節與生活狀態的攝影大師，他對我們的默契與情感語言都很熟悉。」近期肚子越來越大壓迫膀胱，導致晚上頻尿，她許願：「已經快忘記一覺到天亮是什麼感覺了。如果可以，希望生產前能好好睡一覺，睡飽再去待產。」

▲愛雅和老公拍孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦提供）

有趣的是，老公萬先生對於鏡頭相對陌生，透過熟悉的朋友掌鏡，讓他可以很放鬆地投入拍攝，愛雅形容：「整個過程很自然、和諧，更能呈現最好最真實狀態的老公，當他自在，我跟肚子裡的兒子更能放心發揮。」至於主題設定，愛雅希望呈現不做作、真實的情感狀態，讓影像自己說故事，特別以黑白色調為主，希望即使50年後再回頭看，依然能感受到那份溫度與情緒。

▲一系列照片超火辣。（圖／愛雅辣呦提供）

拍攝孕婦寫真與過往經驗有什麼不同？愛雅坦言：「當天其實最擔心的是體力，加上細跟高跟鞋已經八個月沒穿，怕自己撐不住，還好只穿了一套拍攝。」更笑說：「很慶幸自己一直有維持瑜珈習慣，拍攝時能呈現孕期肌肉線條的美感，畫面完全符合我腦海中率性、自然的想像。」

▲愛雅呈現最美的狀態。（圖／愛雅辣呦提供）

愛雅感謝肚中兒子的貼心：「拍攝過程寶寶非常配合，直到現在我還繼續工作，他也沒有讓我感到不適，真的很感謝他，像是默默陪我一起完成每個階段，媽媽都很快樂自在舒服的享受每一份工作、每一天的日常。」有趣的小插曲，老公豁出去也一起「帶球」拍攝，她幽默說：「拍婚紗的時候可以一直彎腰，現在真的彎不下去，因為我和老公都各自卡著一顆球。」

▲愛雅卸貨倒數。（圖／愛雅辣呦提供）

老公萬先生還開玩笑說：「不讓老婆一個人變胖，說好連變胖都要一起！」相約坐月子時再一起瘦回來。愛雅苦笑著：「他現在很努力增肥，而且還胖得比我多，我自己也有點困惑。」更信心喊話：「我想把這段難得的「帶球」畫面記錄下來，也期待我們之後可以一起瘦回來，而不是變本加厲地報復性增肥，就讓大家拭目以待，我們會不會成功一起回到最佳狀態。」