劉德華太紅！老婆朱麗倩「躲車底蓋毛毯」藏20年　向太曝偶像戀愛心酸

劉德華和朱麗倩祕密交往多年，直到結婚生女後才曝了光，向太陳嵐透露當時劉德華的家門口經常擠滿了粉絲，導致朱麗倩不得不當個隱形人，甚至需要藏身於車底並用毛毯遮蓋全身，以避免被狂熱的粉絲發現。

向太透露，1990年代劉德華紅透半邊天，所到之處都有大批瘋狂粉絲追逐，就連家門外都有大批粉絲守候，以至於朱麗倩連出門都要掩人耳目，「他老婆那時候最可憐，出入都是另外一部車，不是坐劉德華的車。」即便沒有和劉德華同乘，朱麗倩也依然要躲著，甚至需要藏身於車底並用毛毯遮蓋全身，「這樣（粉絲）就看不到有人。」

▲劉德華2008年才正式公開朱麗倩就是自己的另一半。（圖／CFP）



這樣躲躲藏藏的戀愛持續了近20年，向太回憶，在和劉德華一起做電影宣傳時，叫了10個保安來保護劉德華，「那時候粉絲很瘋狂，堵著巴士不讓我們走，想著劉德華在，還拿著棍子敲，巴士根本開不動。」最後是粉絲派了一個代表上車查看，發現劉德華真的不在車上，才放他們離開。

最後，向太勸告粉絲一定要先過好自己的生活，「你該工作時工作，該讀書時讀書，有空的時候他有演唱會去參與一下，獲取一些正能量。追星真正的意義是讓你成為更好的人，你喜歡一個偶像，應該把他當成榜樣，而不是把他當爹、當老公。」