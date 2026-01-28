許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

記者潘慧中／綜合報導

許允樂日前為了LuLu（黃路梓茵）、陳漢典的婚宴，首度和李玉璽公開露面，未料因為當天臉腫的關係，被部分網友批評「胡亂整形、整過頭、打太多」，讓不少粉絲看了好心疼。對此，她27日特地發長文回應了。

▲許允樂希望粉絲不要為自己擔心。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



許允樂坦言，體重已來到60公斤的人生巔峰，並列出造成外貌變化的三大主因，包括服用蕁麻疹藥物、備孕服用荷爾蒙藥物、前一天看電影哭腫了眼。她嚴正否認整形傳聞，「真的沒有打什麼～我發誓」，強調目前為了求子調整作息與體質，即便變胖變醜也在所不惜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許允樂喝喜酒卻被酸整過頭。（圖／記者周宸亘攝）



許允樂透露以前太瘦了，最近開始調整作息，實行「吃飽睡、睡飽吃」的生活模式，體重因此來到60公斤的巔峰，「本來就是易水腫體質＋快40歲了，現在只要不小心水腫又更難退去了。」

面對外界質疑她「變胖、變腫、變得沒有以前好看」，許允樂展現了強大的心理素質。她表示非常清楚自己要的是什麼，也明白為了懷孕，就必須經歷這些生理變化的過程，「所以我並不畏懼，只求能夠身體健康、能順利平安，除此之外，其他的都不是此刻正在努力的我現在會在意的事。」

最後，許允樂也正面回擊那些批評她「胡亂整形、整過頭、打太多」的酸民。她認為這些妄下定論的人，打從心裡就不想了解別人正在經歷什麼樣的辛苦，既然對方不在乎她，她也無須在乎對方，「多說無益，反正你不在乎我，我也不會在乎你。說明是發給擔心我的人看。」