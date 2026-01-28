薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人親揭宣洩細節

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔近年經營YouTube頻道有成，更開了Podcast節目《薔栗膠》，最近她邀請更生人Bryce上節目，分享監獄內不為人知的生活，同時也公開大家在獄中遇到生理需求的解決方式。

▲薔薔好奇男子監獄性需求怎麼解。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）

面對全是男性的監獄環境，薔薔單刀直入地問道：「全都是男生在一起，那這樣的話會不會就是，性生活怎麼辦呢？」對此，Bryce也毫不避諱地直言：「性生活打手槍啊！」並進一步透露，受刑人會利用剪貼簿，剪下報章雜誌上的美女圖，製作成俗稱的「槍簿仔」（打手槍的本子）來助興。

▲薔薔邀更生人Bryce上節目。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）

Bryce透露，受刑人通常會在廁所解決，為了遮蔽視線，大家會將把草席立起來，「做成有點像是拉簾」擋在門口，並自己喬角度來遮擋生殖器位置，「我們都知道他在打手槍啊，所以我們也不會去打擾他嘛。」此外，Bryce笑稱，確實會發生受刑人在廁所裡待太久的狀況，他坦言自己就曾遇過，當下其他獄友會直接在外催促大喊：「啊是好了沒啦，要尿尿了啦！」