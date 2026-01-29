韓娛24歲小情侶誕生！　《兩天一夜》柳善皓認愛甜美女星

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈再添一對同齡情侶！同為24歲的演員申銀秀和柳善皓被爆戀愛中，消息於29日曝光後，雙方經紀公司也正式出面認愛。

▲柳善浩認愛申銀秀。（圖／翻攝自Instagram／official_yooseonho、su1023_）



根據韓媒報導，申銀秀與柳善皓同為2002年出生，今年24歲，兩人於去年底開始交往，至今約3個月，正甜蜜地培養感情中。不同於因合作作品結緣的常見情況，兩人並未曾在戲劇或節目中搭檔，而是透過共同友人的聚會認識，隨著相處時間增加，自然發展成戀人關係。

相關人士透露，這對小情侶即便行程忙碌，仍像一般20多歲的年輕情侶一樣，享受平凡低調的約會時光，互動純真可愛，是一對令人祝福的組合。

在戀情曝光後，申銀秀所屬的「Management SOOP（매니지먼트 숲）」與柳善皓所屬的「白娛樂（흰엔터테인먼트）」也同步向韓媒回應，證實「兩人正在交往中」，正式承認戀情。

申銀秀於2016年以300比1的高競爭率脫穎而出，憑電影《被隱藏的時間》出道，之後陸續出演《藍色海洋的傳說》、《Bad Papa》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《紅丹心》、《模範家庭》、《閃亮的西瓜》、《照明商店》等多部戲劇作品，以及《朝鮮花美男》、《Tastes of Horror》、《捲捲初戀》等電影，逐步累積實力派演員形象。

柳善皓則於2017年透過選秀節目《Produce 101》第二季受到關注，之後活躍於戲劇圈，參演《Mischievous Detectives》、《My Strange Hero》、《Undercover》、《優秀巫師賈斗心》、《少女的世界2》、《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》、《勞務師盧武鎮》等作品。目前也固定出演綜藝節目《兩天一夜》第四季，近期更傳出將參演電影《教育實習》的消息。